Как в Беларуси отлавливают бездомных животных? Узнаете в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Чувствительная тема - отлов безнадзорных животных - в новом выпуске проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко". Жительницы Мозыря уверены: коммунальные службы их города дворняг отстреливают.

Журналисты выехали на место, чтобы услышать все стороны. Как в Беларуси выстроена система работы по отлову и обращению с бездомными животными? Чем так опасны четвероногие на улице? Какие лекарства применяются, чтобы обездвижить безнадзорных собак и котов и безопасно для ловца отвезти их в приемник? И сколько времени там может находиться животное?

Смотрите 13 июля проект "В понедельник дойдет до Лукашенко" после "Панорамы" на "Беларусь 1", а также повтор на "Первом информационном" 14 июля в 10:10 и 19:30.