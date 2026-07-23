Как в Беларуси поддерживают грузоперевозчиков

Беларусь - страна ровных и качественных дорог. За этим всемирно известным брендом стоит кропотливая ежедневная работа специалистов.

По всей стране обновляются старые или строятся новые дороги. И очень часто об этом мы говорим с точки зрения комфорта водителей легковых машин, но забываем про грузовые перевозки. А между тем отрасль сейчас идет не по самому легкому пути, но государство предпринимает все усилия, чтобы движение из точки А в точку Б было максимально оперативным и с минимальными издержками.

Самый яркий пример - указ № 180 от 4 июня 2026 года Президента Беларуси Александра Лукашенко "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов". Документ позволяет ввозить в страну импортные грузовики без уплаты утильсбора.

"Меры поддержки белорусских перевозчиков в виде освобождения от уплаты утилизационного сбора уже показали свою эффективность с 2018 по 2022 год. Тогда за несколько лет удалось обновить и нарастить парк техники, используемой для дальнемагистральных грузоперевозок на 30 %", - рассказал замначальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.

Льгота оказалась востребована. В 2025 году было ввезено 700 новых машин. Но сразу скажем: негативного влияния на отечественного производителя это не оказало. Например, МАЗ планирует и дальше наращивать поставки на внутренний рынок. Все это комплекс мер или, скажем проще, общее дело, чтобы пользу чувствовала белорусская экономика.

Дмитрий Куликовский, замначальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Транспортное средство, ввезенное в Республику Беларусь, в отношении которого применено освобождение от уплаты утилизационного сбора, не должно передаваться в течение года иным лицам, в том числе путем его продажи, отчуждения, аренды либо иным способом. Контроль за целевым использованием транспортных средств, в отношении которых применено освобождение от уплаты утилизационного сбора, Транспортная инспекция осуществляет как на дорогах, так и в ходе выборочных проверок субъектов хозяйствования. Кроме того, инспекция проводит анализ информации, поступающей от государственных органов, в том числе и от автомобильных перевозчиков, а также с использованием анализа различных электронных баз данных".

Освобождение от утильсбора - это вид государственной поддержки, причем очень весомой и ощутимой, а значит, и отдача в виде устойчивой работы перевозчиков тоже должна быть. Привезли машину - и сразу поставили в работу обязательно на экспортные направления.

Один из государственных перевозчиков Минского района свою историю ведет еще с 1970-х годов. Понятно, что за это время были взлеты и падения, поэтому ситуация 2022 года не стала шоком. Да, пришлось приложить немало усилий, но в итоге успешно переориентировались на восточное направление, но геополитическая ситуация повлияла не только на географию перевозок, но и на обновление автопарка.

"Если технику не обновлять, транспорт начинает стареть, ухудшатся показатели технической готовности, увеличатся расходы на ремонт. Простыми словами, машины начинают меньше зарабатывать и больше приносить расходов. Первый этап - старение, второй - уменьшение парка. Нам государством доводятся показатели по экспорту услуг, грузообороту. Для выполнения этих показателей необходимо поддерживать хороший "возраст" автопарка", - разъяснил первый заместитель гендиректора ОАО "Белмагистральавтотранс" Дмитрий Вечерко.

Перевозчик делает ставку на сотрудничество с зарубежными компаниями. Да, связи с европейскими партнерами сошли на нет, а параллельный импорт для серьезного предприятия вообще не вариант. И выход был найден в виде переориентации на восточное направление.

"В 2026 году мы стали дистрибьютором одного из китайских брендов по грузовой технике. Для нас это возможность оптовых продаж, сервисной поддержки и приобретения напрямую техники завода-производителя без посредников по оптимальным ценам", - отметил Дмитрий Вечерко.

Плюс китайского производителя, по его словам, - хорошее соотношение цены, сроков поставок и технических характеристик. И выгодно, прежде всего, еще и за счет указа об утильсборе.

Дмитрий Вечерко:

"Ввозить технику без утильсбора является жизненно необходимой возможностью для белорусских перевозчиков, которая позволяет эффективно обновляться, эффективно конкурировать на рынке и планировать деятельность на годы".

Так, совместными усилиями государства и бизнеса отрасль адаптировалась к современным условиям. Белорусские перевозчики имеют разрешение на работу в 15 государствах, и это опять же Восток. К слову, правила игры на китайском рынке в ближайшее время станут еще проще и доступнее благодаря цифровизации.

Международные грузоперевозки. Для кого отменили утильсбор. Все ли пользуются льготой добросовестно. Каким будет автопарк будущего, узнаете в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com