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Как в Беларуси решается проблема превышения уровня железа в артезианской воде

Питьевая вода безопасная и полезная. Беларусь входит в топ-40 мирового рейтинга по ее качеству. По индексу экологической эффективности Беларусь находится еще выше - на 32-й позиции.

Сегодня большой проблемой является многократное превышение уровня железа и марганца в артезианской воде, хотя это отчасти ее природное свойство. До 2025 года была поставлена задача решить этот вопрос во всех регионах страны.

О решении проблемы смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" 23 января на "Беларусь 1".

артезианская водаНа контроле Президента