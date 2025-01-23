Как в Беларуси решается проблема превышения уровня железа в артезианской воде

Питьевая вода безопасная и полезная. Беларусь входит в топ-40 мирового рейтинга по ее качеству. По индексу экологической эффективности Беларусь находится еще выше - на 32-й позиции.

Сегодня большой проблемой является многократное превышение уровня железа и марганца в артезианской воде, хотя это отчасти ее природное свойство. До 2025 года была поставлена задача решить этот вопрос во всех регионах страны.