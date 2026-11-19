Краткий пересказ от ИИ

В 2005 году Президент поставил задачу возродить село. Белорусский опыт уже изучают и применяют у себя другие страны, например, Казахстан и Россия. А показать нам и вправду есть что: с тех пор в Беларуси появилось почти 1,5 тыс. агрогородков.

Сегодня в них проживает около 1 млн человек. И это не просто точки на карте: здесь есть школы, ФАПы, дома культуры, спорткомплексы, а главное - работа и жилье. Выходит, что большие агрогорода только за 9 месяцев 2026 года - свыше 1 млн кв. м. Более того, каждый третий-четвертый квадратный метр новостроек в стране сегодня приходится именно на сельскую местность.

агрогородок Вертелишки

И это не просто стройка - жилищная поддержка и фундамент для кадров. А кадры, как известно, - основа АПК.

Президент обозначил два ключевых направления, где сегодня находятся основные точки роста для страны, - глубокая переработка древесины и развитие сельского хозяйства. И это не просто слова. За ними стоит экспортный потенциал, рабочие места и та самая экономическая независимость регионов, о которой говорили на совещании в Шклове.

Виктор Ермоленков, доцент Академии управления при Президенте Беларуси, эксперт по региональному развитию:

"Традиционно основные доходы создавались в городах, в промышленности, но когда-то, еще с 1995 года, был взят курс на то, чтобы и село приносило прибыль. Сегодня, по результатам 2025 года, мы наторговали на внешних рынках на 10 млрд долларов. Это принесло нам село: продовольствие, которое мы произвели, и сельскохозяйственное сырье. 90 % территории - это сельские земли. Около 40 % территории Беларуси занято лесом. Не заниматься этим ресурсом или заниматься им спустя рукава - это глупость или даже экономическое преступление. В нашей стране заготавливается порядка 20 млн кубометров древесины ежегодно. Это значит, что необходимо вкладываться в глубокую переработку древесины и современные технические решения".

Говоря о современных решениях, экономическая основа агрогородков, их базис, если хотите, - это высокотехнологичный агропромышленный комплекс. И здесь у страны амбициозные планы: строительство и реконструкция почти 200 молочнотоварных комплексов, а также поддержка малых форм хозяйствования и фермерства. Это не просто красивые слова, а конкретные точки роста.

агрокомбинат "Снов"

Один из примеров - агрокомбинат "Снов" в Несвижском районе. Здесь работает полный цикл: поле - ферма - переработка - прилавок. Здесь не продают сырье - здесь создают готовый продукт. И это та самая глубокая переработка, о которой говорят в программе развития.

Николай Радоман, председатель агрокомбината "Снов":

"Наши люди имеют то, чего многие не имеют в городе. Есть показатели - за 10 месяцев 31 млн рублей чистой прибыли. Нужно создавать и оказывать людям такие услуги, чтобы их жизнь была комфортнее. Тогда нам не придется думать, как закрепить кадры на селе для выполнения больших задач по производству продукции, которые поставлены главой государства".

Николай Радоман, председатель агрокомбината "Снов"

Проект "Деревня будущего" - это не просто красивое название. Это агрогородки нового уровня, где есть не только обязательный базовый минимум услуг, но и все для комфортной жизни. В проект уже включены свыше 170 населенных пунктов по всей стране. И главное - не просто построить дома, а создать условия, чтобы люди оставались и приезжали. И когда эти условия есть - люди едут.

В рамках госпрограммы "Дороги Беларуси" планируют отремонтировать не менее 25 тыс. км автодорог. Задача - обеспечить качественное дорожное покрытие между всеми райцентрами и агрогородками, а также наладить удобное транспортное сообщение с небольшими населенными пунктами.