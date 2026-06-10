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Как в Беларуси выявляют нарушения при добыче полезных ископаемых
Автор:Редакция news.by
Комитет госконтроля Беларуси систематически выявляет нарушения при добыче полезных ископаемых. Не все относятся к белорусским недрам должным образом, а ведь это бесценный ресурс.
Что такое настоящий хозяйский подход и неравнодушие к судьбе своей земли и страны? Об этом расскажут в новой серии проекта "На контроле Президента" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.