Как в Беларуси выявляют нарушения при добыче полезных ископаемых

Комитет госконтроля Беларуси систематически выявляет нарушения при добыче полезных ископаемых. Не все относятся к белорусским недрам должным образом, а ведь это бесценный ресурс.

Что такое настоящий хозяйский подход и неравнодушие к судьбе своей земли и страны? Об этом расскажут в новой серии проекта "На контроле Президента" на "Беларусь 1", а также на нашем сайте и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.