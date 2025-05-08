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Как в Минском районе изменится организация дорожного движения 9 и 10 мая
В ГАИ рассказали, какие изменения произойдут в организации дорожного движения в Минском районе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.
"В связи с проведением военно-исторической реконструкции, приуроченной к празднованию 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 и 10 мая на 30-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь в Минском районе предусмотрены изменения в организации дорожного движения в виде снижения скоростного режима до 40 км/ч", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и рекомендует заранее планировать свой маршрут с учетом предоставленной информации.