Как в ОАО "Нестановичи-Агро" выполнено поручение Лукашенко

Краткий пересказ от ИИ

Опыт сельхозпредприятия "Нестановичи-Агро" могут масштабировать. Глобальные изменения на объекте произошли после визита Президента в конце февраля. Тогда Александр Лукашенко раскритиковал профильных руководителей за отсутствие порядка и бездушное отношение к животным и поручил руководству области и района устранить все недостатки к 17 сентября. Как выполнено поручение главы государства, рассказал председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.

Работу начали буквально с первых дней. Был сформирован штаб, который возглавил председатель Миноблисполкома лично, отработана комплексная программа, и сразу приступили к ее реализации. "Были задействованы большие силы и средства. Сами здесь проводили субботники. Специалистов руководства облисполкома, райисполкома привлекали, коммерческие организации, бизнес, чтобы они выделили средства для наведения порядка и проведения ремонтов", - отметил председатель Миноблисполкома.

В результате проделана колоссальная работа. Снесено более 40 зданий и сооружений в ветхом и аварийном состоянии, отремонтированы все старые фермы. На существующем комплексе построили дезбарьер, положили асфальт, возвели 10 сенажно-силосных траншей, 2 животноводческих помещения, заменили доильное оборудование, установили новую водонапорную башню, оградили территорию и построили новый профилакторий на 294 места. "Словом, подошли в комплексе и создали основу для того, чтобы далее хозяйство могло не просто существовать, а активно развиваться", - сказал Алексей Кушнаренко.

Сохранность скота остается на постоянном контроле Президента. Во время того визита глава государства лично проверил, в каком состоянии содержатся телята: под соломой оказался снег, и это вызвало резкую реакцию. Выводы сделали не только в "Нестановичи-Агро", но и по всему региону. Условия содержания скота во многом определяют результат, поэтому в Минской области решили построить 111 профилакториев. За основу взяли объект, который показывали Президенту и который он одобрил. "На сегодняшний день мы все 111 профилакториев в Минской области построим", - заявил Кушнаренко.

Параллельно усилили контроль за качеством кормов. С "Белтелекомом" подписано соглашение об оснащении животноводческих объектов системами видеонаблюдения. При этом председатель Миноблисполкома подчеркнул: какие бы помещения ни строили, без элементарной трудовой и производственной дисциплины усилия сведутся на нет.

"Поэтому мы стараемся подходить в комплексе, и это приносит свои результаты. Если в начале года, я считаю, мы сработали неудовлетворительно, то благодаря принимаемым системным мерам можем констатировать: уровень падежа в сентябре 2026 года к сентябрю 2025 года сократился почти на 400 голов. Поэтому дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина", - сказал он.

При этом Кушнаренко признал, что такая картина далеко не во всех хозяйствах - и не только в Минской области. Вопросы наведения порядка, по его мнению, должны быть в ежедневной зоне внимания руководителя любого уровня: хозяйства, района, области. "Здесь важно найти форму. Один из таких вариантов - это как раз "Нестановичи". И мы на примере этого хозяйства и этого мехдвора можем масштабировать такие проекты в дальнейшем", - отметил председатель Миноблисполкома.