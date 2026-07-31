Как в столичном наркологическом центре помогают пациентам без отрыва от основной деятельности

В столичном наркологическом центре рассказали о современных методах лечения зависимостей: от алкогольной и наркотической до игровой и табачной.

Над проблемой пациентов работает целая команда - наркологи, психотерапевты, а также социальные работники и психологи. Здесь медики работают в разных направлениях, а пациенты могут выбрать комфортного для себя специалиста.

Кроме того, лечение дополняется решением бытовых и социальных задач: к примеру, восстановление документов или поиск работы. Простыми словами, реабилитация без отрыва от жизни. К слову, это то, на что делает акцент клиника.

"Синдром зависимости состоит из двух компонентов, именно их мы и лечим. Начинаем с детоксикации, то есть устранение последствий приема психоактивных веществ - алкоголя, наркотических веществ. Второй компонент, наверное, самый тяжелый и длительный - лечение психической зависимости. Мы говорим "лечение", но на самом деле синдром зависимости неизлечим, можно говорить только о длительной ремиссии", - отметила главврач Минского городского клинического наркологического центра Жанна Истомина.

Отмечу, ранее отделения столичного наркологического центра располагались в десяти точках столицы. Сейчас вся необходимая помощь под одной крышей с индивидуальным подходом к каждому пациенту.