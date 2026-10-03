Как в Татарстане оказался Янка Купала

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь в сердце каждого патриота родной страны, где бы он ни находился. Так случилось однажды и с народными поэтом Беларуси Янкой Купалой, когда эвакуация в годы Великой Отечественной войны забросила его в Татарстан.

В эти дни в Казани волейбол мирового уровня. И в мужском, и женском коллективе на виду белорусы. Соревнования в местном центре волейбола как Кубок легенд у мужчин, так и Суперлига у женщин собирают внушительную аудиторию. И там болеют за наших.

Но Беларусь с Татарстаном связывает и еще одна наша важная национальная история. Для этого отправляемся в село Печищи, которое находится вблизи Казани.

Сначала нужно доехать до паромной переправы на окраине столицы Республики Татарстан и уже там восхититься широким размахом Волги.

Наверняка осенью 1941 года именно так и здесь же переправлялся народный поэт Беларуси Янка Купала, которого увозили в эвакуацию.

Это место он выбрал случайно, ведь тут останавливался на одну ночевку. Но остался в итоге на год, поскольку вышел утром на высокий берег Волги и увидел все то же, что и мы.

Сергей Маруденко, председатель местной общественной организации белорусов г. Казани "Спадчына":

"Мы подходим к высокому правому берегу Волги, на который в 1941 году вышел Янка Купала. Вид на Волгу, на Казань. Он здесь сидел на скамеечке со своей знаменитой тросточкой. И это место настолько его впечатлило, что он вместо Чистополя решил остаться здесь, в Печищах Верхнеуслонского района. Ему пошли навстречу, это осталось последним местом его жизни".

Сергей Маруденко здесь тоже оказался по воле случая. Родился и вырос в Беларуси, но уже больше полувека живет в Казани и возглавляет организацию "Спадчына", храня в сердце родную страну.

Сергей Маруденко, председатель местной общественной организации белорусов г. Казани "Спадчына":

"По этой дороге вдоль этих стен ходил наш песняр белорусский, поэт Янка Купала. Ходил по этим ступенькам в эту дверь. Сохранились эти перила с тех времен, с 1941-42-х гг. Они сохранились с того времени".

Здесь Янка Купала жил на территории бывшей мельницы с октября 1941-го по июнь 1942-го. Напишет несколько произведений. И отсюда будет командирован в Москву, где скоропостижно уйдет из жизни. Но и здесь он жил только родной Беларусью.

Приезжайте в Печищи.