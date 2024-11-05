Запад не слышит предупреждения Москвы. Точнее, кто-то из элит, не обращая внимания на риски новой мировой войны, просто хочет понаблюдать, а что будет дальше, если...

В этой ситуации Беларусь максимально старается сохранять мир и стабильность. О глобальной безопасности - в проекте "Диспозиция".

Такое впечатление в последние дни, что иные лидеры западных стран с азартом рассматривают, есть ли дно у пропасти. У пропасти, на край которой Запад привел всю планету. Интеллигентными такими демократическими шажками, смакуя собственную важность. С саммитами, доверительными встречами, ребусом - позволить величаво или не позволить Украине бить ракетами вглубь России. Или позволить после США? То, что эта тема в итоге важна сегодня для каждого жителя планеты Земля, вероятно, лишь добавляет пламени тонким чувствам либералов.

Конечно, и Беларусь внимательно наблюдает за милитаристским оживлением элит НАТО перед вступлением в должность Трампа. У отечественных военных нет вопроса, успеет ли Запад запустить необратимую цепную реакцию войны. Реагируем на возможную эскалацию уже сегодня, форсировано развиваем не только системы ПВО. Готовимся и к худшему, а потому от ударов учимся защищать целые подразделения и части. Военные строят для этого настоящие подземные города. Даже одинокая палатка не выдаст теперь место дислокации.

Александр Мосолов, начальник штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси:

"Представлены варианты размещения личного состава в полевых условиях без использования палаточного фонда. В основном это блиндажи, землянки со всеми видами тылового обеспечения. Здесь размещены продовольственный склад, вещевой склад, организовано питание личного состава с использованием средств приготовления пищи, также личный состав здесь самостоятельно выпекает хлеб".

Андрей Коршунов, начальник отдела Главного управления строительства и эксплуатации Вооруженных Сил Беларуси:

"Он оборудован с учетом опыта специальной военной операции, защищает от налета с воздуха трехнакатными бревенчатыми перекрытиями, а также сетями, которые противодействуют дронам-камикадзе".

Но, конечно, укрываться - не ключевой приоритет армии. Чтобы не возникло мыслей проверить страну на стойкость, военные тренируются сами наносить высокоточные удары всеми имеющимися средствами. И здесь первая скрипка - у ракетных войск и артиллерии. Военные буквально на каждом занятии совершенствуют мастерство по формуле: одна ракета - одна цель. Тренируются в том числе на полигонах России, где баллистика обороны корректируется боевым опытом союзников.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

"Ракетными войсками был выполнен большой объем задач, в первую очередь, конечно, касающихся выполнения боевых задач по усилению наших границ. Кроме того, активно занимались боевой подготовкой. Венцом подготовки в этом году у нас явилось контрольное занятие с ракетными войсками, которое прошло на одном из российских полигонов. На этом полигоне мы выполнили пуски из систем РСЗО "Полонез-М", "Смерч" и ОТРК "Точка-У" на максимальной дальности".

Работают артиллеристы сегодня все чаще одиночными орудиями на широком фронте. Принцип максимального рассредоточения главенствует во всей армии. И вся армия соответственно нуждается в продвинутых средствах связи даже на уровне отделение-взвод. Соответствующие распоряжения по модернизации системы управления Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко уже дал. Многие новинки вскоре встанут на конвейер.

Вадим Романив, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

"В прошлом году Президенту Республики Беларусь был представлен наш мобильный комплект связи, так называемый аналог "Старлинка". В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество и количество предоставляемых услуг. И сегодня мы демонстрируем его возможности. И до начала нового учебного года он будет в войсках".

Обновленный комплекс вооружения, как и векторы развития тактики и стратегии, пройдут проверку на прочность в следующем году в ходе совместного учения "Запад-2025". Маневры примет Беларусь. Неизбежен международный резонанс. Нас уже давно на подобные учения "транспарентная" Европа не приглашает. Минск все равно настойчиво не теряет оптимизма, но теперь в прагматичном ключе.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси:

"Система контроля над вооружениями начинает деградировать. Практически все государства Западной Европы приостановили действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ограниченно Договор по открытому небу, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Но Республика Беларусь продолжает выполнять свои функции и задачи с одной целью, чтобы не только демонстрировать, но и продвигать эти меры безопасности, в том числе с нашими соседями, партнерами. Мы не можем отступить от этого ни на один шаг. Мы обязаны обеспечить мирную жизнь наших граждан и мирное существование с другими государствами, в том числе и с соседями".