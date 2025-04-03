Как Вольфович отреагировал на действия Польши в районе Сувалкского коридора

"Мы видим, что сегодня происходит на сопредельной территории, вблизи наших границ на западном направлении. На западном театре военных действий. Смотрим, как наши ближайшие соседи (поляки, прибалты) милитаризируются, усиливают агрессивную риторику. Буквально недавно получена информация о том, что в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают туда технику. Пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока. Хотя это настолько смешно сегодня выглядит. Потому что Вооруженные Силы Беларуси, военная организация государства не делает ставку на увеличение военных бюджетов, увеличение количества учений", - подчеркнул Александр Вольфович.