3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства, кто они, будущие аграрии?
Чтобы обеспечить сельское хозяйство достойными кадрами, сегодня мало говорить о развитии регионов и социальных гарантиях. Для современной молодежи важны новые подходы и оригинальные решения.
Особенно когда в сезон массовых полевых работ требуются дополнительные руки. Для работодателей уже неактуально искать специалистов на выпускных курсах, нужно растить их самим еще со школьной скамьи. Тогда и "будем с хлебом".
"У меня папа все время работал на тракторе, я с самого детства катался", - поделился учащийся.
"С 5 лет с дедушкой ездил на работу", - сказал подросток.
"С детства тянуло к комбайнам, выходишь на поле, смотришь - они там", - рассказал будущий комбайнер.
Эти ребята - будущие белорусские аграрии. Кто-то из них в сельское хозяйство пошел по стопам родителей, а кто-то определился благодаря соцсетям.
Даниил Шибалко, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"Мне понравилось, что здесь очень хорошее обучение, есть тренажеры".
Дмитрий Васильев, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"После 9 класса я хотел поступать на строителя, но увидел видео Петровича".
Михаил Вашкевич, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"Планировал поступить на другую специальность, на программиста, как мама хотела. Решил пойти на сельское хозяйство, на тракториста обучаться".
Это учреждение образования он выбрал благодаря тому, что увидел в TikTok. Ожидания оправдались, сказал парень.
Вместо деловых костюмов они выбрали "синие воротнички" и теперь "удобряют почву" "вирусным" контентом.
Но когда нужно, меняют образы.
Без студийного света и специального фона. В кадре реальная жизнь, а вместо готового текста - импровизация. Измеряют давление в двигателе медицинским тонометром, делают обзоры на сельхозтехнику и следят за трендами. С юмором меняют представление о профессиях в аграрной отрасли.
Сегодня аккаунт в TikTok приносит не только тысячи подписчиков и миллионы просмотров, но и активных комментаторов, которые позже становятся студентами учреждения Смиловичского колледжа.
Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:
"Тут аудитория трактористов, машинистов, мазистов. Т.е. они это видят и как бы перенимают, говорят, а вы случайно не Петрович? Я говорю, нет, обознались, двойник или еще что-то".
Привлекают не только новым уровнем профориентации. В учебе, кроме теории, современные технологии. Помогает готовить кадры для сельского хозяйства виртуальная реальность. Удалось испытать это пространство и нам.
Даниил Равданович, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"Мы можем на данном тренажере выбрать тип культуры от подсолнуха до пшеницы, кукурузу. Можем выбрать время суток, день, ночь, влажность. Смотрим на край жатки и стараемся попадать".
Особый интерес у учащихся и благодаря инновациям в технике и законодательстве. В Беларуси скорректировали закон "О дорожном движении". За руль комбайнов и ряда тракторов будущие аграрии смогут сесть уже с 17 лет.
Даниилу 17, третьекурсник. Уже отточил навыки езды на сельхозтехнике и ждет начала посевной.
Даниил Мороз, учащийся Смиловичского государственного колледжа:
"Мой дедушка был испытателем МТЗ. Сельское хозяйство важно, потому что это наш хлеб. Молоко дает корова, а корове нужна еда. Еду выращивают аграрии".
Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:
"На базе нашего колледжа Центр компетенций в технологии сельского хозяйства и мелиорации. В этом году 900 человек должны пройти обучение. На базе нашего колледжа 3 лаборатории. Одна лаборатория точного земледелия".
Все больший процент аграрного сектора переходит на цифровые рельсы. Поэтому качество кадров в приоритете.
Владимир Самсонович, начальник Главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Колесный трактор энергонасыщенный, это чуть ли не космический корабль. А посевной агрегат, который за один проход обрабатывает почву, сеет, заделывает семена, это не простая машина уже, это сложная машина. Чтобы управлять такой техникой, уровень образования достаточно серьезный должен быть".
И ведь привлечение молодых в сельхозотрасль - задача, которая стоит на уровне главы государства. Сегодня мало искать специалистов на выпускных курсах, актуально растить кадры самим. Например, с помощью аграрных классов.
"Очень часто люди, которые торгуют молоком на обычных дорогах, чтобы оно в течение дня не скисло, добавляют соду. Можно проверить уксусной кислотой, добавить небольшое количество. Начинает выделяется СО2, пенится", - показала пробирку учащаяся.
Изучают особенности ведения сельского хозяйства, ездят в учреждения образования, посещают хозяйства.
Елизавета Полещук, учащаяся Ратомской средней школы:
"У нас в Ратомке рядом находится центр коневодства. И это тоже своего рода ферма по разведению лошадей. Были, показывали, как все устроено, какие-то нюансы, какие-то даже небольшие секреты раскрывали".
Михаил Матвеев, учащийся Ратомской средней школы:
"Раньше продавался журнал "Моя ферма". Я собрал полностью всю галерею, потом у меня появилась собака, потом я муравьев завел и сейчас развожу. На факультативах аграрных мы изучаем как свиней, так и коров, особенности разведения, какие-то нюансы кормления".
Всего в Беларуси более 700 классов аграрной направленности. Их выпускники могут поступить на сельхозспециальности без экзаменов. В прошлом году льготой воспользовались 350 человек. Из них 40 % - целевики.
Сергей Пищов, начальник Главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:
"Здесь тройственный симбиоз у нас: это и организации-заказчики, абитуриенты и учреждения образования. Эта связка с каждым годом усиливается, сплоченно работает для того, чтобы решить те задачи, которые сегодня стоят как перед системой образования, так и перед нашими отраслями экономики".
В Беларуси практически каждый десятый абитуриент связывает свою жизнь с сельским хозяйством. И общая задача для всех систем - создать условия для закрепления специалистов, которые искренне будут любить свою профессию.