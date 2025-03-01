Как VR помогает готовить кадры для сельского хозяйства, кто они, будущие аграрии?

Чтобы обеспечить сельское хозяйство достойными кадрами, сегодня мало говорить о развитии регионов и социальных гарантиях. Для современной молодежи важны новые подходы и оригинальные решения.

Особенно когда в сезон массовых полевых работ требуются дополнительные руки. Для работодателей уже неактуально искать специалистов на выпускных курсах, нужно растить их самим еще со школьной скамьи. Тогда и "будем с хлебом".

"У меня папа все время работал на тракторе, я с самого детства катался", - поделился учащийся.

"С 5 лет с дедушкой ездил на работу", - сказал подросток.

"С детства тянуло к комбайнам, выходишь на поле, смотришь - они там", - рассказал будущий комбайнер.

Эти ребята - будущие белорусские аграрии. Кто-то из них в сельское хозяйство пошел по стопам родителей, а кто-то определился благодаря соцсетям.

Даниил Шибалко, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Мне понравилось, что здесь очень хорошее обучение, есть тренажеры".

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Дмитрий Васильев, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"После 9 класса я хотел поступать на строителя, но увидел видео Петровича".

Михаил Вашкевич, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Планировал поступить на другую специальность, на программиста, как мама хотела. Решил пойти на сельское хозяйство, на тракториста обучаться".

Это учреждение образования он выбрал благодаря тому, что увидел в TikTok. Ожидания оправдались, сказал парень.

Вместо деловых костюмов они выбрали "синие воротнички" и теперь "удобряют почву" "вирусным" контентом.

Но когда нужно, меняют образы.

Без студийного света и специального фона. В кадре реальная жизнь, а вместо готового текста - импровизация. Измеряют давление в двигателе медицинским тонометром, делают обзоры на сельхозтехнику и следят за трендами. С юмором меняют представление о профессиях в аграрной отрасли.

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Сегодня аккаунт в TikTok приносит не только тысячи подписчиков и миллионы просмотров, но и активных комментаторов, которые позже становятся студентами учреждения Смиловичского колледжа.

Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа:

"Тут аудитория трактористов, машинистов, мазистов. Т.е. они это видят и как бы перенимают, говорят, а вы случайно не Петрович? Я говорю, нет, обознались, двойник или еще что-то".

Привлекают не только новым уровнем профориентации. В учебе, кроме теории, современные технологии. Помогает готовить кадры для сельского хозяйства виртуальная реальность. Удалось испытать это пространство и нам.

Даниил Равданович, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Мы можем на данном тренажере выбрать тип культуры от подсолнуха до пшеницы, кукурузу. Можем выбрать время суток, день, ночь, влажность. Смотрим на край жатки и стараемся попадать".

Особый интерес у учащихся и благодаря инновациям в технике и законодательстве. В Беларуси скорректировали закон "О дорожном движении". За руль комбайнов и ряда тракторов будущие аграрии смогут сесть уже с 17 лет.

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Даниилу 17, третьекурсник. Уже отточил навыки езды на сельхозтехнике и ждет начала посевной.

Даниил Мороз, учащийся Смиловичского государственного колледжа:

"Мой дедушка был испытателем МТЗ. Сельское хозяйство важно, потому что это наш хлеб. Молоко дает корова, а корове нужна еда. Еду выращивают аграрии".

Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа:

"На базе нашего колледжа Центр компетенций в технологии сельского хозяйства и мелиорации. В этом году 900 человек должны пройти обучение. На базе нашего колледжа 3 лаборатории. Одна лаборатория точного земледелия".

Все больший процент аграрного сектора переходит на цифровые рельсы. Поэтому качество кадров в приоритете.

Владимир Самсонович, начальник Главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Колесный трактор энергонасыщенный, это чуть ли не космический корабль. А посевной агрегат, который за один проход обрабатывает почву, сеет, заделывает семена, это не простая машина уже, это сложная машина. Чтобы управлять такой техникой, уровень образования достаточно серьезный должен быть".

И ведь привлечение молодых в сельхозотрасль - задача, которая стоит на уровне главы государства. Сегодня мало искать специалистов на выпускных курсах, актуально растить кадры самим. Например, с помощью аграрных классов.

"Очень часто люди, которые торгуют молоком на обычных дорогах, чтобы оно в течение дня не скисло, добавляют соду. Можно проверить уксусной кислотой, добавить небольшое количество. Начинает выделяется СО2, пенится", - показала пробирку учащаяся.

Изучают особенности ведения сельского хозяйства, ездят в учреждения образования, посещают хозяйства.

Елизавета Полещук, учащаяся Ратомской средней школы:

"У нас в Ратомке рядом находится центр коневодства. И это тоже своего рода ферма по разведению лошадей. Были, показывали, как все устроено, какие-то нюансы, какие-то даже небольшие секреты раскрывали".

Михаил Матвеев, учащийся Ратомской средней школы:

"Раньше продавался журнал "Моя ферма". Я собрал полностью всю галерею, потом у меня появилась собака, потом я муравьев завел и сейчас развожу. На факультативах аграрных мы изучаем как свиней, так и коров, особенности разведения, какие-то нюансы кормления".

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Всего в Беларуси более 700 классов аграрной направленности. Их выпускники могут поступить на сельхозспециальности без экзаменов. В прошлом году льготой воспользовались 350 человек. Из них 40 % - целевики.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профобразования Министерства образования Беларуси:

"Здесь тройственный симбиоз у нас: это и организации-заказчики, абитуриенты и учреждения образования. Эта связка с каждым годом усиливается, сплоченно работает для того, чтобы решить те задачи, которые сегодня стоят как перед системой образования, так и перед нашими отраслями экономики".