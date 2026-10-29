Как Всебелорусское народное собрание повлияло на развитие Беларуси

Принятие стратегически важных решений, в основе которых - интересы граждан нашей страны. Всебелорусское народное собрание на протяжении 30 лет является важным механизмом поддержания единства. И сейчас этот высший орган народовластия - гарант политической стабильности и суверенитета.

Расскажем, как принятые народом решения повлияли на развитие АПК, образования, здравоохранения. И какие задачи стояли перед делегатами в разные годы.

Важная миссия делегата

Представители сельского хозяйства, строительства и транспорта, здравоохранения, образования, культуры. Делегаты Всебелорусского народного собрания - это люди, которые добились успехов в работе, участвуют в общественной жизни. Им доверена серьезная миссия: принимать важные решения для благополучия страны.

Оксана Окуневич на VII Всебелорусском народном собрании представляет интересы здравоохранения. Вместе с командой медиков отвечает за здоровье пациентов Лепельского района. Как профессионал знает, насколько важно, чтобы в каждой деревне и агрогородке квалифицированная медицинская помощь была максимально доступной. Среди конкретных целей на ближайшие годы - диспансеризация не менее 95 % взрослых.

Оксана Окуневич

Оксана Окуневич, главная медсестра Лепельской центральной районной больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

"Что мы можем сделать как медработники в первую очередь? Это качественное обследование, формирование здорового образа жизни. Это один из аспектов медицинской деятельности. И как делегат Всебелорусского народного собрания я считаю, что все те решения, которые выносятся и принимаются, в первую очередь направлены на улучшение демографической ситуации".

Обновление амбулаторий и ФАПов

В Лепельском районе 6 врачебных амбулаторий и 12 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В отдаленных деревнях на маршрут выходит мобильный ФАП. Здесь сконцентрирована медицинская помощь для сельских жителей. Маленькому Павлу скоро 2 года. Долгожданный ребенок в семье. В Боровской амбулатории созданы условия и для мам, и для малышей. Сделали ремонт, закупили оборудование. Чтобы каждый прием был комфортным.

Цифровизация медицины

В помощь медикам и цифровая инфраструктура. Несколько кликов, и врач видит актуальную информацию о пациенте. Когда обращался? С какими жалобами? Современные системы и высокотехнологичная медицина - одна из важных задач на ближайшие годы.

Ангелина Чугулькова, заведующая Боровской амбулаторией врача общей практики:

"Если пациент обращался, например, в диагностический центр или в онкодиспансер, все эти выписки приходят к нам на компьютер. Это очень удобно. Все можно посмотреть, и пациенту не нужно носить кучу бумажной документации".

Инвестиции в будущее

Небольшая школа агрогородка Слобода. Уроки в интерактивной форме, для этого есть сенсорное оборудование. Самое пристальное внимание - патриотическому воспитанию: действует поисковый клуб. Директор школы Александра Хацкевич - делегат VI Всебелорусского народного собрания. Тогда приоритетами будущей пятилетки стали комфортные условия для жизни и работы, инвестиции в человеческий капитал и возможности для самореализации. Все это совместные достижения белорусов, уверена педагог. Инвестируя в образование, государство обеспечивает будущее страны.

Гарант политической стабильности и суверенитета

И спустя 30 лет Василий Пшенко помнит то волнение, с которым в Минск ехали делегаты I Всебелорусского народного собрания. В их числе был и он - руководитель предприятия из Лепельского района.

1996 год - сложнейшее время. Нужно было искать конкретные пути выхода из кризиса. Всем вместе.

Василий Пшенко

Василий Пшенко, делегат I и II Всебелорусских народных собраний:

"Ситуация была экономически сложная. Я считаю, что было принято правильное решение - посоветоваться с народом. Тогда рассматривались вопросы крупных предприятий. Что с ними делать? Продовольственная ситуация была очень тяжелая в то время. Нужно было думать, как накормить народ, как накормить страну".

Делегат говорит, что тогда всех воодушевила простая и понятная белорусам мысль, высказанная Президентом: мы должны решать свою судьбу сами. Усердно работать, чтобы достойно жить и строить будущее. Василий Пшенко - человек с большим трудовым и жизненным опытом, интересуется экономикой, политикой. Уверен, белорусы выбрали правильный путь.

Сильные регионы - один из важнейших приоритетов на ближайшие годы. Раскрытие и укрепление потенциала в промышленности, сельском хозяйстве, туризме. Белорусы определили для себя путь развития. Задачи конкретные и понятные, потому что идут от запросов людей.