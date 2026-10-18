Как выгодно спланировать отпуск в 2027 году: рекомендации Министерства труда и соцзащиты Беларуси

Календарь праздничных и нерабочих дней установлен в Беларуси на 2027 год. Большие выходные ждут нас в январе, марте и мае.

Большинство государственных праздников дополнительных дней отдыха не подарят, поскольку приходятся на субботу и воскресенье. Но возможно ли продлить каникулы законно и в каких случаях положена денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск без увольнения, рассказала консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Рахубо.

"Для того, чтобы искусственно была возможность отдохнуть больше дней, можно продумать вариант начала отпуска к тем дням, которые у нас являются нерабочими. Например, в январе у нас три нерабочих дня: 1-е, 2-е и 7 января. Если работник запланирует на этот период трудовой отпуск либо его часть, то эти дни не будут включаться в количество дней трудового отпуска, и, соответственно, работник возьмет меньшее количество дней, но по факту отдохнет на три дня больше. В мае у нас тоже два праздника - 1-го и 9-го числа. Таким образом, если отпуск будет выпадать на эти праздничные дни, работник отдохнет в отпуске больше, при том, что он возьмет меньшее количество дней", - объяснила специалист.

Отвечая на вопрос, как выгоднее взять отпуск с финансовой точки зрения и получить денежную компенсацию, Татьяна Рахубо пояснила, что средний заработок за время отпуска рассчитывается исходя из 12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Обычному работнику сложно заранее выбрать период, когда этот показатель будет выше, поскольку нужно хорошо владеть цифрами о собственном заработке.

"Конечно, когда в такой период 12 месяцев производятся выплаты, допустим, по результатам работы за год либо какие-то квартальные премии, иные выплаты, работник должен понимать, что это увеличит расчет его среднего заработка", - отметила она. Если речь идет о годовой выплате, оптимально, чтобы она попала в эти 12 месяцев: тогда средний заработок будет выше.

Что касается денежной компенсации за отпуск без увольнения, таких вариантов два. Первый - возможность заменить часть отпуска деньгами. Для этого необходимо использовать не менее 21 календарного дня отпуска, а оставшуюся часть сверх этого срока можно заменить денежной компенсацией.

При этом есть категории работников, которым такая замена не допускается: беременные женщины, инвалиды, несовершеннолетние, а также те, кому отпуск предоставляется за работу во вредных и опасных условиях труда, и основной отпуск работающим в зоне загрязнения на ЧАЭС.

Второй случай связан с отзывом работника из трудового отпуска по инициативе нанимателя. "Работник должен дать согласие на такой отзыв, за исключением работников несовершеннолетнего возраста и тех, кто трудится во вредных, опасных условиях труда. Их отзывать из отпуска нельзя", - подчеркнула Татьяна Рахубо. Любая другая категория может быть отозвана. Если работник использовал в виде отдыха не менее 14 календарных дней в текущем рабочем году, может встать вопрос о замене части отпуска денежной компенсацией.