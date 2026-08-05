Как жара парализует экономику и логистику ЕС

Краткий пересказ от ИИ

Европа горит, дымит, мелеет и мельчает. По самым скромным оценкам, капризы погоды стоили странам ЕС минимум в 3 млрд евро. Из-за обмеления рек и критического перегрева европейцам пришлось глушить атомные реакторы: под ограничения попали французские АЭС "Бюже" и "Гольфеш", а также швейцарская станция "Безнау".

Венгрии и вовсе пришлось приостанавливать работу своей единственной атомной станции. Виной всему - рекордное обмеление Дуная. Уровень воды в реке прошел исторический минимум, так что АЭС просто не могла нормально охлаждаться.

Ситуация с реками сейчас особенно драматична. По наблюдениям экспертов, сразу несколько главных артерий Европы оказались в критическом положении. Под угрозой замирания оказались ключевые транспортные пути континента: Рейн - крупнейшая река Западной Европы; Дунай - самая длинная река Евросоюза, связывающая сразу десять государств; и По - главная водная артерия Италии.

Уровень воды в них упал до тревожных меток. Сложнее всего приходится Рейну. В районе немецкого Кауба - на этом ключевом участке речного судоходства - глубина снизилась до 25 см, повторив антирекорд 2018 года.

Гидропост в Будапеште зафиксировал падение уровня воды до критической отметки в 12 см над условным нулем, при этом реальная глубина судоходного фарватера в черте города сократилась до опасного минимума.

Ласло Шомоди

Ласло Шомоди, генеральный директор компании Mahart-Passnave:

"Уровень воды в Будапеште позволяет прогулочным судам ходить между мостами в центре города, но за пределами Будапешта уже возник ряд узких мест, которые суда пройти больше не могут. Так что, к сожалению, это уже очень и очень серьезное препятствие для судоходства. Туризм очень важен. Ежегодно в Будапешт приезжает более 10 млн гостей, включая туристов из Китая и США. Люди со всего мира едут в Венгрию, чтобы насладиться красотой Будапешта, венгерскими пейзажами и излучиной Дуная, но сейчас оказание этих услуг серьезно пострадало. Ситуация с грузоперевозками обстоит еще хуже, поскольку осадка грузовых судов более чем на полметра больше. Они больше вообще нигде не могут пройти по венгерскому участку Дуная".

У болгарского города Лом ситуация оказалась еще хуже: там уровень опустился практически до нулевой отметки измерительного прибора. В сербском Нови-Саде текущий уровень воды на посту упал до 64 см, из-за чего навигация была парализована. А у приграничного поселка Бездан Дунай и вовсе ушел ниже нулевой точки гидропоста на экстремальные 163 см, обновив исторический антирекорд.

Эксперты предупреждают: в ближайшие дни Рейн и Дунай рискуют стать абсолютно непригодными для судоходства. А ведь именно по этим артериям идут баржи со сжиженным газом, нефтью, сырьем для химпрома и тяжелым оборудованием - от трансформаторов до гигантских элементов ветрогенераторов. Первыми под удар попадут крупнейшие речные порты континента: немецкий Кельн, швейцарский Базель и сербский Нови-Сад. В Нидерландах же из-за истощения водоемов уже с 5 августа вводится жесткий табу на судоходство и забор воды из рек и каналов.

Не менее болезненным станет урон для европейской энергосистемы. На одном только Рейне в Германии завязан каскад из более чем двух десятков ГЭС. Под угрозой выработка электроэнергии и на Дунае - от совместных румыно-сербских гидростанций до венгерской АЭС "Пакш". Последняя сейчас работает на минимуме, хотя она должна обеспечивать до 60 % всей электроэнергии страны.

Дмитрий Ежов

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России:

"Ясно то, что Европу ждет достаточно тяжелая зима. Понятно, что в конечном счете это все отразится на непосредственных потребителях, гражданах европейских государств. Ситуация нарастает как снежный ком, потому что на этом фоне Евросоюз продолжает придумывать новые антироссийские санкции, между прочим, в данных условиях, которые сейчас формируются. Энергоресурсы из России очень сильно помогли бы Европе, но, опять-таки, есть экономика, есть политика, для Европы в настоящее время. Политика, видимо, является фактором первостепенным, хотя в строгом смысле это уже даже и не политика, а просто какое-то повальное сумасшествие".

Но и это, похоже, лишь прелюдия. Прогнозы синоптиков неумолимы: Европа продолжит "плавиться" под гнетом аномального зноя как минимум до середины августа.