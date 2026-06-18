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Как жильцы и ЖКХ совместно создают уют на придомовых территориях и детских площадках

Как жильцы и ЖКХ совместно создают уют на придомовых территориях и детских площадках

О том, как важно вовремя наводить порядок и ответственно относиться к своему делу, не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко, подчеркивая, что благоустройство - это большие деньги, поэтому их нужно расходовать рационально и не переделывать одну и ту же работу несколько раз.

Во дворе в Смолевичах детская площадка рассчитана на два дома, причем один из них построен для многодетный семей и в строю находится уже 6 лет.

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"Смотрим за ней ежегодно. Сами жильцы помогают, участвуют в благоустройстве придомовой территории, создают зеленые насаждения, ремонтируют сломанное оборудование", - рассказала замдиректора Смолевичского ЖКХ Наталья Никитина.

Такой совместный труд всегда дает хороший результат. В 2026 году в Смолевичском районе в старых микрорайонах обещают открыть 8 новых площадок для детей. Они уже закуплены. Стоят они, кстати, 75 тыс. белорусских рублей, так что остается только установить все качественно.

Во дворе по улице Кальварийской в Минске установлена не новая детская площадка, но она покрашена, и качели не скрипят. Вообще в сезон красить оборудование должны дважды, ведь здесь всегда проходят активные игры.

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Владимир Бондарь, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по г. Минску - начальник управления контроля ЖКХ Комитета государственного контроля:

"Каждый житель хочет выйти из подъезда и окунуться в благоустроенную территорию города и быть довольным озеленением, аккуратностью и чистотой. Перед мастерами или ответственным должностным лицом стоит задача постоянно отслеживать состояние закрепленных за ними территорий, начиная с уборки мусора, покоса травы и заканчивая состоянием детского и игрового оборудования, других элементов благоустройства - скамеек, урн. Все требует дополнительного ухода".

В целом же в 2026 году отремонтируют более 3 тыс. контейнерных площадок, установят 33 тыс. контейнеров. Во дворах, где уже есть модульные установки, птицы и ветер не разносят мусор по двору. В микрорайоне Шабаны дома 1980-х годов постройки, но красота возле подъездов поддерживается жильцами. Раньше, кстати, там было практически пустое поле, а сейчас установлен благоустроенный детский городок.

уличный мусорный бак

"Во дворе задействованы гражданские инициативы и бюджет ЖКХ. Принимал участие во всем и коллегиальный орган территориального общественного самоуправления (КОТОС). Такие уже созданы в каждом районе. Оборудование ставили население и государственные предприятия. В данном дворе насчитываются четыре гражданские инициативы - то есть люди принимали финансовое участие в этих проектах. За счет КОТОСА сделана воркаут-площадка, песочный дворик, карусели, тренажеры. В 2025-м здесь массово заменили все", - поделился замдиректора ЖЭУ № 4 Заводского района Минска Павел Паплевко.

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Конечно, ставить точку в большой работе по благоустройству дворовых территорий рано, но важно помнить: чтобы жить в красоте, нужно приложить руку работникам ЖКХ и жителям домов в больших и малых городах.

Красивый двор - общее дело. Как проходит благоустройство и наведение порядка на дворовых территориях. Как в наведении порядка задействуют гражданские инициативы. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: freepik.com

Разделы:

Общество

Теги:

На контроле Президентадетские площадкиблагоустройство