Как актер из Центральной Африки переехал в Беларусь и стал любимцем публики театра им. Горького

В Национальном академическом драматическом театре имени Горького - нетипичное для белорусской сцены пополнение. Даже можно сказать экзотическое. В афишах и программках - Ташуола Гуайемо Блез Пинадель.

Вот уже год актер с африканского континента, который местом для жизни определил именно Беларусь, выходит на сцену и действительно удивляет зрителя. Откуда приехал артист и почему для переезда выбрал нашу страну? Подробности у Ольги Медведь.

Наш Отелло из Камеруна

Первый случай в белорусском театре за всю его историю Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Беларуси

Когда выходит на сцену, зритель всегда так - ааааахххх… Александр Полозков, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени М. Горького

Актерский путь в 5,5 тыс. км! Столько преодолел наш герой, чтобы стать артистом Национального академического драматического театра имени Горького. Новый любимец публики, который все чаще появляется в репертуаре, приехал из Центральной Африки.

Блез Пинадель Ташуола прилетел из Камеруна. Кстати, название страны на португальском означает "река креветок" - настолько впечатлили ракообразные европейских первооткрывателей. С Беларусью много общего, например, многоводная речная сеть, густые леса и развитое сельское хозяйство. В экономиках двух стран - это важная ниша (Камерун - одна из самых плодородных территорий на всей планете). А еще это государство на шестом месте по количеству годовых осадков, но Беларусь удивила камерунца своими осадками.

К нам из солнечной африканской страны Блез приехал 3 года назад, но к этому путешествию готовился еще полтора года до. Услышав однажды о Беларуси по телевизору, решил о ней узнать больше из интернета и остановиться уже не смог. Первым делом по прилете пошел в университет на курсы учить язык.





В первый месяц, что я здесь, было не легко. Но много людей мне помогали, у меня есть много друзей в Беларуси. Я начал работать здесь как уборщик. Это правда, что это не легко. У нас есть хороший директор, замдиректора и много других людей - все добрые. Они видят, что я иностранец. Но они говорят, что, давай, работай, как я, смотри, как я работаю. И я счастлив! Блез Пинадель Ташуола, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького

Он уже успел полюбить Минск и Брест с отличной от Камеруна природой и архитектурой, борщ и котлеты, которые не готовят на его родине. Но больше всего темнокожий бухгалтер с профессиональным актерским образованием мечтал вернуться на сцену.

Блез подходит ко мне и говорит: "Сергей Михайлович, можно ли с вами поговорить?" Он рассказал, что он из Камеруна, что он там работал в театре в большом, что он актер профессиональный и спросил, не будет ли каких-нибудь ролей. Мы приступили к работе над спектаклем "Одураченный муж", и там как раз была роль Колена. И мы так пристрелялись, посмотрели, и мне Блез очень понравился. Он органичен, интересен. Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Беларуси

Желая добавить артиста в труппу, в театре столкнулись с бумажной волокитой, что естественно мешало творческому процессу. Хоть он уже и работал официально, на новую должность нужны новые разрешения.

Когда в театре есть такие актеры, как Блез, мне кажется, законодательство должно внимательнее относиться к театру, как к виду искусства. Это единичный случай! Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Беларуси

Пока у Блеза в репертуаре лишь эпизоды, год назад в премьере даже получил роль со словами. Мольера играет сразу на трех языках - русском, французском (которым владеет в совершенстве) и этническом гомуа, под него дописали в Мольера монолог. Кстати, такое новаторство зритель принимает отлично.

Я его зову: "Кольен, Кольен…" Его долго нет, потом он выходит сонный, и зал делает так - аааахххх, потому что до него доходит, что это не грим, а Блез, наш Блез. Сложности были во время репетиций только потому, что ему, на самом деле, нужно было долго объяснять, что сие обозначает тот или иной текст. Но он очень трудолюбивый человек, все быстро осваивал, но были языковые сложности. Александр Полозков, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени М. Горького