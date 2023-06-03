Как аллергикам спастись от тополиного пуха

Тополиный пух является разносчиком пыльцы, поэтому людям, страдающим поллинозом, стоит носить маски или защищать слизистую спреем, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста аллерголога-иммунолога Московского департамента здравоохранения Дарью Фомину.



"На самом деле, тополиный пух является не аллергеном, а, скорее, альтернативным разносчиком пыльцы, которая более опасна. Тополиный пух для пыльцы березы и других деревьев и растений является "парашютом", который поднимает опавшую пыльцу в воздух и создает дополнительную нагрузку на слизистую оболочку дыхательных путей", - рассказала Фомина.



Многие пациенты, имеющие повышенную чувствительностьк пыльце растений, которые уже отцвели, после появления тополиного пуха вновь жалуются на симптомы аллергии.



"Аллергики могут защитить себя маской и спреями для слизистой носа, которые создают барьеры для контакта слизистых с любой пыльцой. Когда человек возвращается домой с прогулки, ему необходимо умываться и полностью переодеваться, чтобы снизить дома количество пыльцы. А вот глаза сложнее всего защитить, так как очки не оказывают должной защиты. Также в период обострения аллергии особенно важно отказаться от чрезмерного употребления алкоголя. Спиртное только усилит имеющиеся симптомы", - рассказала врач.



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