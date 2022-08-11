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Как Арестович попал в советники главы офиса Зеленского - неужели через постель?

Как Арестович попал в советники главы офиса Зеленского - неужели через постель?

Зеленский распинается и уговаривает всех держаться вместе. А Арестовича это не касается? Видимо, нет, потому что свое мнение о Зеленском он высказал давно. Непонятно, как попал в советники главы офиса Зеленского - наверное, через постель. Многие видели чудное видео 18+. Не будем останавливаться на его действиях, сосредоточимся на словах.

А сказал Арестович следующее: "Проголосовать за человека с комплексом качеств, как у Зеленского, могли только упоротые до***бы. Я другого слова подобрать не могу". И добавил: "Есть такое понятие "выстрел в ногу". Это был не выстрел в ногу, а очередь в тупую голову, она ни хрена никого не научила".

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Советник главы офиса Зеленского считает, что надо быть полным, безоговорочным кретином, чтобы в воющей стране, которой предстоит воевать еще минимум десять лет с переходом в несколько горячих фаз, выбирать человека, который сказал: "Я не люблю войну, я ее закончу". "Он настолько непрофессиональный и дурной, что не понимает, что войну нельзя закончить в одностороннем порядке. Война может быть закончена одним способом: ее нужно проиграть или победить. Других способов не существует", - подытожил Арестович.

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