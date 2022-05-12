Как БЧБ-флаг используют для раскола белорусского общества

Снос памятников в Латвии определенно не отражает настроение простых граждан. С такими темпами в Европе восстановится движение сопротивления нацизму. Исторический ревизионизм в странах коллективного Запада связан исключительно с советской историей. Символы собственной идентичности оберегают законодательно и предусматривают серьезную ответственность. Там прекрасно понимают, как можно расколоть общество на противоборствующие стороны, и с легкостью пользуются этим для достижения геополитических интересов. В особенностях белорусской символики разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Символика на протяжении всей истории человечества является важнейшим элементом формирования идентичности. Она позволяет отражать персональную причастность к структуре, государству или идеологии. В этом плане, безусловно, за каждой символикой есть и своя история - созидательная или разрушительная. В Беларуси эту тему активно используют для политических спекуляций в период электоральных кампаний.

Историческая преемственность

Государственный флаг Беларуси был принят подавляющим количеством голосов на первом республиканском референдуме. Белорусы сделали свой выбор. Красно-зеленый флаг исторически берет свое начало со времен советского прошлого нашей страны. Красное знамя БССР, под которым белорусы прошли главное испытание в борьбе с фашизмом, было модернизировано в 1951 году. Под этим флагом был создан индустриальный потенциал, который стал фундаментом постсоветской Беларуси. Также одной из важнейших особенностей является его внешняя уникальность, в которой и отражена наша история и идентичность.





Символы - флаг и герб - должны отличать государство от других государств. Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? Погоня. Вам не напоминает этот герб чей-то герб другой страны? А мне напоминает. Нам был предложен флаг, добавь еще одну полоску - и мы заимствовали соседней страны флаг. Так неужели у нас не было своей истории, или мы хотели подогнать свою историю под Литву или Польшу? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В одном строю

Попытка навязать нам БЧБ-символику исторически сопровождается кровопролитием и разрушениями. Во время Великой Отечественной войны под этим флагом выступали предатели и коллаборанты - те, кто увидел возможность прийти к власти на немецких штыках. Они участвовали в карательных операциях и уничтожении партизанского движения. БЧБ-флаг стал символом предательства национальных интересов и геноцида белорусского народа. Аналогичная символика находится под строжайшим запретом во многих странах мира. Например, флаг Веймарской республики, который использовался совместно с нацистской символикой, находится под запретом в Германии.





У поляков существует целое мемориальное законодательство за клевету на историческое прошлое польской нации, и если я что-то скажу с кафедры или опубликую что-то, что не соответствует мемориальному законодательству Польши… Попробуй выйди за этот периметр. Институт национальной памяти - это страшнее, чем Институт истории КПСС. Будут проблемы всю жизнь. Игорь Марзалюк, историк

Возрождение нацизма

БЧБ-флаг продолжают использовать для раскола белорусского общества и в наше время. Именно с ним ассоциируют себя все радикалы, желающие прийти к власти через улицу. Погромы, акты устрашения с поджогами и покушения осуществлялись в 2020 году как раз под БЧБ-флагом. Этот символ имеет устоявшуюся ассоциацию с разрушениями и хаосом. Отдельные маргиналы сегодня могут восхищаться предателями, сотрудничавшими с нацистскими оккупантами. Также едва ли найдутся сторонники тех, кто под этим флагом вел людей на баррикады и в атаку на правоохранителей два года назад. Идеология нацизма снова используется в Европе для решения геополитических интересов отдельных стран и финансовых групп.

Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось бы, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня они герои, из них делают героев, а завтра их будут уничтожать, потому что нацизм в Европе не нужен. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Символы идентичности