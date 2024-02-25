Как беглые подхлестнули явку на выборы, пытаясь им помешать

О явке избирателей, как беглые ее обеспечивали. Видимо, не понимая, что их вой из польско-литовских болот зачастую дает обратный эффект, они предприняли попытку, так сказать, обратиться к белорусам. Скорее всего, потому что эти лица всплывают только в экстремистской криминальной хронике, ничего необычного никто бы и не заметил. Но мы решили дождаться итога, к чему обычно не прибегают оценщики из-за рубежа. Так вот итог - явка на выборах стала расти. Специально для недалеких предателей родины покажем еще раз эти цифры.

Вообще надо отдать должное, что наши заграничные агенты, работающие под прикрытием, таким образом помогают строить будущее.

Этот сигнал от котлетных экспертов многие избиратели восприняли как триггер - делать надо с точностью наоборот. Явку подхлестнули. Так что акция удалась. Мы, конечно, понимаем, что это такая скрытая попытка извиниться перед белорусами. Но слишком уж тоненько. Благодарность, конечно, от нас, но на ответственность это в итоге никак не повлияет.