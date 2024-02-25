3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как беглые подхлестнули явку на выборы, пытаясь им помешать
О явке избирателей, как беглые ее обеспечивали. Видимо, не понимая, что их вой из польско-литовских болот зачастую дает обратный эффект, они предприняли попытку, так сказать, обратиться к белорусам. Скорее всего, потому что эти лица всплывают только в экстремистской криминальной хронике, ничего необычного никто бы и не заметил. Но мы решили дождаться итога, к чему обычно не прибегают оценщики из-за рубежа. Так вот итог - явка на выборах стала расти. Специально для недалеких предателей родины покажем еще раз эти цифры.
Вообще надо отдать должное, что наши заграничные агенты, работающие под прикрытием, таким образом помогают строить будущее.
Этот сигнал от котлетных экспертов многие избиратели восприняли как триггер - делать надо с точностью наоборот. Явку подхлестнули. Так что акция удалась. Мы, конечно, понимаем, что это такая скрытая попытка извиниться перед белорусами. Но слишком уж тоненько. Благодарность, конечно, от нас, но на ответственность это в итоге никак не повлияет.
Спонсором такой видеотрансляции стал один местный наш деятель из числа "шатателей рэжыму" - предоставил тем, кто за границей, доступ к серверам. Сам же в это же время сбежал в Польшу, что подтверждают кадры из пункта пропуска. Но еще одна пикантная деталь - деятель этот задолжал кучу денег, возвращать которые, естественно, не собирался. Вот такие "идейные шататели". Судя по всему, с деньгами у беглой верхушки настолько плохо, что этой убогой акцией, которая произвела обратный эффект, они пытались повлиять на исход выборов или испанский стыд? Кстати, слив доступа к коммерческой информации и в Европе, уверены, оценят по достоинству.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов