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Как беглые зарабатывают на людском горе - подробности в проекте "Ремарка"
Пока одни беглые собирают копейки, чтобы элементарно купить продукты и оплатить коммуналку (жизнь в Европе оказалась не такая уж сладкая), другие, им же подобные, наглостью и враньем зарабатывают на людском горе. Как Жаркевич и ее псевдоорганизация.
Благотворительный фонд "Вольная Беларусь" позиционируют себя как незалежнае объединение, которое "помогает белорусам в Украине в достижении победы над Россией". Основатель фонда - Алексей Францкевич. Наши люди следили за ним, общались, он, кстати, рассказал много интересного. Францкевич много лет красовался на улицах Европы с фашистским флагом, поддерживал Майдан с плакатами "Беларуси нужен ваш пример", который по итогу же привел Украину в то самое дно. Даже стал лауреатом "Волонтерской премии Евромайдан". Но не будешь же вечно из страны в страну с какой-то тряпкой бегать, когда другие уже за это на руки получают. Изначально это был белорусский кризисный центр, помогающий беглым после 2020-го. Тогда это было модно. Потом начало спецоперации, там точно не до них, но деньги нужны. Быстро поменяли цели и задачи, юридически закрепили уже в статусе благотворительного фонда. Так звучит посолиднее, чем просто центр.
Отчитались за выполненный план прошлого года, открыли музей, туда свозят вещи погибших нацистов, выставку по разным городам провезли. Помогли беглым с видом на жительство. Правда, там, где должна стоять галочка с пометкой "гуманитарная помощь", - пусто.
Вообще нужно отдать должное Францкевичу, он предоставил нам очень ценные данные о работе ВСУ. Вы спросите, откуда у него информация и причем здесь волонтерство? Подробности смотрите в видео.
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