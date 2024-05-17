Благотворительный фонд "Вольная Беларусь" позиционируют себя как незалежнае объединение, которое "помогает белорусам в Украине в достижении победы над Россией". Основатель фонда - Алексей Францкевич. Наши люди следили за ним, общались, он, кстати, рассказал много интересного. Францкевич много лет красовался на улицах Европы с фашистским флагом, поддерживал Майдан с плакатами "Беларуси нужен ваш пример", который по итогу же привел Украину в то самое дно. Даже стал лауреатом "Волонтерской премии Евромайдан". Но не будешь же вечно из страны в страну с какой-то тряпкой бегать, когда другие уже за это на руки получают. Изначально это был белорусский кризисный центр, помогающий беглым после 2020-го. Тогда это было модно. Потом начало спецоперации, там точно не до них, но деньги нужны. Быстро поменяли цели и задачи, юридически закрепили уже в статусе благотворительного фонда. Так звучит посолиднее, чем просто центр.

