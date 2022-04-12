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Как беглые зарабатывают на людской трагедии, расскажет Ксения Лебедева в проекте "Это другое"

Удивительно, как некоторые умеют зарабатывать на людской трагедии. БЧБшники действительно невероятные. Раньше это были бегущие от "рэжыма" да “"политзаключенные", на которых кто-то хорошо нажился, теперь спецоперация и беженцы.

Каковы махинации и кто от этого выигрывает? Смотрите 12 апреля в авторском проекте Ксении Лебедевой.

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