Как беглые зарабатывают деньги на военной операции в Украине

Удивительно, как некоторые умеют зарабатывать на людской трагедии. Беглые действительно невероятные. Раньше это были бегущие от "рэжыму" да "политзаключенные", на которых кто-то хорошо нажился, теперь спецоперация и беженцы.





Кому беда, кому мать родная. Наши беглые мастера махинаций, как только почувствовали, что денежный вентиль для белорусских "политмигрантов" Запад подкрутил, решили заработать на военной операции.

Теперь все дружно собирают деньги беженцам, ВСУ и батальонам, которые пороху не нюхали, зато могут эффектно подыграть ежели что по плану не пойдет. Этакие, знаете ли, карманные вояки для информационного противостояния. Не диванные! Попрошу не путать - карманные. Это же они лицом торгуют с автоматом наперевес. А там лицо что надо. Только из барбершопа. Бородатые мужики во дворе удивлены: а так можно было? Чтобы и присесть, и платье не помять? В пыли, грязи, среди разрушенных построек да маскировке щеглом гулять и рассказывать о романтике войны. Не забесплатно, конечно, но это другое.

Проснулись все, как только почуяли запах денег: и рестораторы, и стрижаки денег со стажем. Начнем с последнего. Ведь кому беда, а кому новые банковские счета.

Андрей Стрижак - глава или главарьBYSOL.









Напомним, эта организация активно собирала пожертвования со всего мира, чтобы потом маленькую толику бросить нуждающимся, остальное - себе. Белорусские и литовские волонтеры готовили очередную поставку гуманитарной помощи в Украину из Вильнюса. Белорусский фонд солидарности BYSOL, который с 2020 года помогает репрессированным соотечественникам, сейчас также поддерживает украинских военных и беженцев.

Собственно, схема у него не меняется. Берем все, что дают, отдаем лишь кусочек пирога.

Так что 4 млн долларов собрал не зря. Все для Андрюши, все в дом. Но не наш. Вот и Ольге Карач ну как-то совсем не импонирует наблюдать за тем, как деньги утекают мимо ее организаций "Наш дом" и "Дапамога".



Вчера меня очень сильно трясло от одного сообщения. Есть такой некто Андрей Стрижак. Он прославился тем, что активно собирал деньги на помощь репрессированным белорусам. Он объявил сбор на якобы помощь изнасилованным украинкам. Ольга Карач

Верим, что Карач трясло, потому что равнодушным к сему посылу быть нельзя.

Не будем вдаваться в детали сообщения, полагаю, вы и сами найдете, так сказать, несостыковки. Видимо, Стрижак сам впопыхах писал, чтобы не дай бог кто-нибудь не опередил с такой-то идеей. Особенно в таких ситуациях удобно зарабатывать на психологической помощи: как доказать, что помощь оказывалась?

Знаете, что в этой ситуации обезоруживает? То, как истории с изнасилованными предвидела посол Британии на Украине Мелинда Симмонс. За день до объявленной статистики Киевом она произнесла:

То есть никаких фактов, "но мы все равно знаем, что все русские - мерзавцы", пытается тем самым сказать англичанка. А Стрижак еще и денег решил собрать под шумок.

Но если учесть, что в Евросоюзе беглые в контрах, у них появились свои группы по интересам, то дележка за место под солнцем напоминает бандитские разборки, где каждый пытается подставить другого. И это мы еще про перестрелки не слышали, но с учетом оружия у некоторых на руках до этого недалеко. Самую неудачную позицию занял безумный стареющий ресторатор, когда он ни с кем и против всех.

Была попытка дискредитировать и вашего покорного слугу: то ли меня объявили агентом Карач, то ли приятелем Болкунца, то ли представителем штаба Тихановской. Ольга Карач

Здесь напоминаем, что наемничество для граждан Беларуси, уголовно наказуемо.

Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без. И это если вы останетесь живы.

Есть еще и статья 135 "Нарушение законов и обычаев войны" - здесь вплоть до высшей меры. А с учетом того, что якобы добровольцы и сам ресторатор заключают контракты с ВСУ - это еще одно доказательство того, что после ждет либо тюрьма, либо, любое "либо" - это если вернутся…

И вот на этом строят бизнес. Уверены, что Прокопьев за каждого новобранца получает процент. А как иначе? Он бизнесмен и бесплатно работать не привык.

Хотя спесь спала, видели какой он стал уставший, умиротворенный, появилось спокойствие в глазах. Как вариант - задумался о вечном. Но при этом он и не скрывает в интервью, что у них есть психологическая, или, как он называет, идеологическая обработка. Так что скоро наш ресторатор будет покладистым, как хорошо прожаренный стейк.

В Киеве мне сказали, что пехотинцев у нас хватает, но нам все еще нужны ваши мозги. Но я все еще надеюсь, что успею и первое, и второе. Ольга Карач

Главное, чтобы мозги не в буквальном смысле. А то вэсэушники парни прямолинейные. Но как стало известно, не так уж и нужен был Прокопьев с его "полком" и мозгами. Не успел тот сформироваться, как его расформировали.

Украинскому правительству осточертело, что под его боком, непонятно на какие нужды, собираются непонятно куда деньги (которые могут идти на помощь в войне с Украиной) непонятно кем. И они предложили нашему недошашлычнику, чтобы их люди перешли под командования Калиновского. Сами понимаете. На что наш ресторатор очень сильно обиделся, собрал манатки и собирается со всеми теми людьми Тик-Ток войсками в Польшу, будут воевать из Польши. Ждем с нетерпением, особенно, куда же делась та помощь, которую собирали люди. Ольга Карач

Чувствуется, как в воздухе запахло переделом территории. Тут как у Крылова: когда в товарищах согласья нет. А его нет, потому что на фоне военных действий на Украине каждый змагар пытается нажиться и, например, объединиться с другими мелкими подобными бандформированиями в Незалежной не готов. Читайте между строк: не готов делиться деньгами.

Тут очень много вопросов про Прокофьева. Вопрос, он с нами, и куда он пропал?

Я бы хотел сказать, что Вадима Прокофьева с нами нет, поэтому, прошу не ассоциировать Вадима Прокофьева с нашим батальоном впредь. И если Вадим Прокофьев захочет приехать в Киев, то будем очень рады его видеть, я думаю, много людей захочет с ним поговорить. Ольга Карач

Поговаривают, что Прокопьев не ресторатор, а Прокопьев - наемник, протеже и лидерки. А та, как известно, на пару с Вечерко жадна до грантов и других подачек Запада. Вот между собой и дерутся. Но пока на словах.

Мы получаем еще несуществующий полк "Погоня", который все пиарился- пиарился, деньги собирал-собирал. На людей собирал, у вас в карманы залазил, у украинцев, которые тоже где-то что-то хотели помочь, залазил, а по итогу оказался мыльным пузырем. Где "справаздача", где все счета, сколько поступило и сколько было потрачено на эту, простите, мыльную непонятную оперу с этим полком "Погоня". Ольга Карач

На фоне этого люди высказывают недовольство, но их просто бьют. И об этом заявляют сами змагары.

Ольга Карач: Она, в том числе ее охрана, избила на митинге в Варшаве людей, которые пытались ей прокричать "ганьба". Ольга Карач

А до получателя деньги и гуманитарная помощь тоже не особо торопится.

Я ведаю, что Ціханоўская некалькі банак з тушонкай адаслала. Ніякай іншай дапамогі мы не бачылі. Ольга Карач

Лучше бы обратили внимание на белорусов, которых так зазывали за границу строить в Вильнюсе - Варшаве новую Беларусь. Сейчас ребята сидят без работы, без денег. И ни от кого не получают помощь. Где же ваши фонды и взаимоотношения с местными властями на короткой ноге? Все ложь беглых.

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"Мужчине еще можно что-нибудь найти, а женщинам практически нереально. Очень много выехало украинок, и они сейчас в приоритете у работодателей".







"Услышал, что якобы с белорусами начинают расторгать трудовые договора в Польше, чтобы на их места взять беженцев из Украины. Кто-нибудь слышал о таком или это фейк?"











"Скажу, с чем столкнулись мы сейчас. Годовые визы на руках, а работы нет. Четыре работодателя отказали в работе белорусам, ссылаясь на то, что в первую очередь трудоустраивают украинцев. Якобы хостелы забиты приезжими с детьми и все ждут работы".





Что еще интересно, на Украине устроили бизнес на гуманитарке. Люди то здесь, то там замечают ее на прилавках магазинов.

В бомбоубежище тоже пускают не всех. И тоже за отдельную плату.

Так что вот такой бизнес на крови устроили в Украине. Где не последнюю роль играют и наши беглые. Те, кто повыше сидит, те хорошо заработают. На войне любят наживаться воры и мошенники. А вот те, кто из простых, страшные времена для вас наступают. И, насколько я помню, предложение вернуться домой пока в силе. Пусть и на коленях, и ползком. Есть, конечно, и другие варианты. Но, это другое.



