Как Беларусь борется с коронавирусом

Актуальной темой для государств планеты остается и коронавирус. Заболеваемость COVID-19 растет во всем мире. Медики напоминают о важности соблюдения простых рекомендаций: дистанция, масочный режим, обработка рук - это все зависит от каждого из нас.

А вот чистота и безопасность в общественных местах - ответственность города. Как страна борется с коронавирусом, расскажем в следующем материале.

Заболевание начиналось, как обычная ОРВИ, но тест дважды показал плюс. От коронавируса минчанин Сергей Лешок лечился на даче - госпитализация не потребовалась. И как только больничный лист был закрыт, донор с девятилетним стажем решил продолжить свое благородное дело и помочь заболевшим собственной плазмой с антителами.

С начала апреля в стране заготовлено 3 тысячи донаций плазмы с антителами COVID-19. Это от двух тысяч доноров. Летом волна заболеваемости спала, удалось собрать про запас. И теперь антиковидное лекарство начинают применять в деле. Рост числа заболевших коронавирусом есть, медики не отрицают! Ситуацию отягощают сезонные ОРВИ и грипп. Но все под контролем - как-никак имеем опыт, и удачный. На личном контроле главы государства финансирование COVID-лечения. Так было и в первую волну. На здоровье ведь не экономят.

По всей стране подготовлен необходимый коечный фонд, есть и резервы для перепрофилирования. Нет проблем и с подачей кислорода. Он нужен для лечения более тяжелых форм коронавируса. Например, только столичная "шестерка" в среднем в стуки расходует не менее тонны жидкого кислорода, который хранится в специальных газификаторах.





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В достатке - лекарства, средства индивидуальной защиты и оборудование. Накануне "Медтехноцентр" запустил линию по производству собственных одноразовых масок. Скорость - 100 штук в минуту. За рабочий день (это две смены) станок выпускает 25-30 тысяч изделий. В первую очередь ими обеспечат больницы. Кстати, материал - белорусский. Защитные слои - "АкваСпан" и "СпанБел" - изготавливает "СветлогорскХимволокно".

С января здесь было запущено производство средств индивидуальной защиты медиков - комбинезонов, бахил. В больницы отгружали порядка 20 тысяч костюмов в сутки.

Повторный экзамен на COVID-19 сдают не только медучреждения, но и городские службы страны - активно поддерживают акцию по сохранению здоровья. Обработку подъездов жилых домов проводить начали в апреле. Дезинфекция 5-этажки, рассказывает уборщик Наталья Борисевич, занимает около 30 минут (если трудятся двое) и около часа, если в доме 9 этажей. Соблюдение норм обработки жилых домов - на контроле у ЖКХ районов.

Обработку проходит и общественный транспорт. Дезинфекцию троллейбуса уборщик Алексей Чернышев проводит в защитных очках, маске, перчатках и резиновом плаще. Общественный транспорт в Витебске ежедневно мыли и до разгула вируса. Теперь это делают чаще и со специальными дезсредствами.







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В торговых объектах также соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. У прикассовых зон нанесена специальная разметка, каждые два часа обрабатывают ручки дверей, на входе установлены дезинфекторы. Среди сотрудников - обязательный масочный режим. Пусть не всегда комфортно, устали, но дисциплина - это осознанный выбор в данном случае в пользу здоровья.