Как Беларусь доставала своих людей из огня ближневосточного конфликта - в "Клубе редакторов"

В центре внимания белорусской политики - человек. Самая низкая материнская и детская смертность при родах - в Беларуси. В ковид людей не запереть - Беларусь, обеспечить эвакуацию и спасение без лишнего пиара - Беларусь. Поэтомуможем гордиться, что мы действительно граждане Беларуси. У нас есть социальная защищенность. Посмотрите, власть делает все для того, чтобы разрыв междууспешными белорусами в доходах и людьми, которые пытаются достичь тех же высот, был минимальный, чтобы условия для этого были созданы соответствующие, то есть это политика, направленная на то, чтобы общество гармонично развивалось и тем самым обеспечивало социально-политическую стабильность. То, о чем сегодня говорит Президент, что мы должны обеспечить мир на нашей земле, а для того чтобы был мир, должна работать экономика и быть обеспечена социально-политическая стабильность. Поэтому белорусский паспорт в мире - это один из лучших паспортов.

Вадим Боровик, политолог