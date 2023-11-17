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Как Беларусь доставала своих людей из огня ближневосточного конфликта - в "Клубе редакторов"
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели.
Спецрейс жизни из Каира в Минск. О чем говорит факт проведения такой операции в глобальном, государственном смысле и почему некоторые так старательно закрывают глаза на судьбы своих соотечественников?
Боровик: Белорусский паспорт в мире - это один из лучших паспортов
В центре внимания белорусской политики - человек. Самая низкая материнская и детская смертность при родах - в Беларуси. В ковид людей не запереть - Беларусь, обеспечить эвакуацию и спасение без лишнего пиара - Беларусь. Поэтомуможем гордиться, что мы действительно граждане Беларуси. У нас есть социальная защищенность. Посмотрите, власть делает все для того, чтобы разрыв междууспешными белорусами в доходах и людьми, которые пытаются достичь тех же высот, был минимальный, чтобы условия для этого были созданы соответствующие, то есть это политика, направленная на то, чтобы общество гармонично развивалось и тем самым обеспечивало социально-политическую стабильность. То, о чем сегодня говорит Президент, что мы должны обеспечить мир на нашей земле, а для того чтобы был мир, должна работать экономика и быть обеспечена социально-политическая стабильность. Поэтому белорусский паспорт в мире - это один из лучших паспортов.
Новая риторика от украинского руководства. Как заговорили чиновники, когда финансирование Запада оказалось под вопросом? И почему Венгрия только сейчас идет на реформы, которые в Беларуси состоялись еще в середине 90-х? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после проекта "Фактор.by".
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