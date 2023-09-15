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Как Беларусь готовили к банкротству, как мы обошли оппонентов - в "Простой экономике"
Беларусь активно придает новый импульс торговым связям со странами Африки, Центральной и Западной Азии. График встреч Президента с иностранными партнерами весьма плотный. Эта дает существенный результат - рост внешнего товарооборота за 7 месяцев свыше 13 %. Мы зарабатываем экспортную валюту и наполняем свои международные резервные активы - за июль-август плюс 200 миллионов долларов. Одновременно Беларусь выполняет свои обязательства по внешним займам.
Как мы смогли обойти финансовые ловушки Запада и не стать банкротами?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.
В условиях текущего глобального экономического кризиса сохраняют свой экономический суверенитет только те страны, которые успешно выстраивают диалог с разными торговыми партнерами и получают экспортный доход из большего количества стран и регионов.
В рамках этой философии Президент провел недавно встречи с руководством и представителями стран Африки, Центральной и Западной Азии.
Ключевая тема переговоров - это наращивание торгового оборота между государствами. Белорусская прагматичность наших оппонентов раздражает. Мы, белорусы, не впадаем в политические крайности, не усиливаем разногласия, а просто говорим с нашими партнерами о том, что взаимно выгодно: товары, услуги, торговля, производство, наука и технологии.
Наша многовекторная экономическая политика дает результаты - внешнеторговый оборот товаров и услуг в Беларуси в январе-июле текущего года вырос более чем на 13 % до почти 54 миллиардов долларов.
С такими высокими темпами роста Беларусь вошла в первую десятку стран-экспортеров. Наши показатели находятся в пределах темпов роста глобальной торговли.
Так, в 2022 году торговля товарами в мире выросла на 12,4 %, услугами - на 15 %.
Хорошая внешняя торговля и наполнение внутреннего рынка отечественными товарами позволяют тормозить инфляцию - снижать уровень цен. Так, в августе индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с декабрем 2022 года составил 102,9 %, а в сравнении с июлем 2023-го наблюдалось даже снижение цен (99,7 %).
Успешная торговля с внешним миром приносит валюту и позволяет нам наращивать свои золотовалютные резервы. Так, в августе наши международные резервные активы увеличились почти до 8 миллиардов долларов. При этом рост был обеспечен именно за счет повышения объемов резервных активов в иностранной валюте (на 01.08.2023 - $3 162,2 млн, на 01.09.2023 - $3 262,9 млн).
Одновременно мы выполняем свои условия и по внешним займам. Беларусь скорректировала механизмы исполнения обязательств по еврооблигациям. Теперь есть три способа получения выплат, в том числе в белорусских рублях (обмен на внутренние государственные облигации; выкуп с дисконтом; получение выплат в белорусских рублях).
А если просто, нас хотели задушить, через санкции пытались лишить нас возможности зарабатывать валюту на экспорте, а после объявить нас банкротами из-за невыплаты в евро и долларах внешних займов.
Но ничего у них не вышло.
Мы активно зарабатываем валюту, аккумулируем ее в своих резервах, а санкционеры теперь будут получать все выплаты в белорусских рублях и "шанаваць наш рубель". И иного выхода у Запада просто нет.
Когда мы растем, инициатор санкций - Евросоюз - падает!
Так, Европейская комиссия в своем летнем экономическом прогнозе ухудшила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год с 1 % до 0,8 %. Прогнозы по экономическому росту ЕС на 2024 год также снизились с 1,7 % до 1,4 %.
А у нас в это время растет деловая активность: за 7 месяцев ее уровень вырос более чем на 20 %. Зарегистрировано свыше 6 с половиной тысяч новых юридических лиц, темп роста - почти 123 %.
Хорошая динамика экономики позволяет исполнять госбюджет с профицитом, уже доходы выше расходов на более чем 2 миллиарда рублей.
На 2024 год бюджет сформирован, исходя из роста ВВП почти в 104 % (Беларусь 2024 - ↑103,8 %; ЕС 2024 - ↑101,4 %). Главное - в нем сохранена социальная направленность и определен дальнейший рост реальных денежных доходов населения на 3,5 %.
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