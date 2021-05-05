3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как Беларусь хотели сделать разменной монетой, смотрите в ток-шоу "Понятная политика. Плюс"
Сценарий, который разыгрывался в Беларуси целым рядом лиц (в том числе и скандальным блогером-провокатором), был частью большой геополитической игры.
Как Беларусь хотели сделать разменной монетой в борьбе глобальных центров силы? Расшатать изнутри, попытаться провести блицкриг, давить санкциями и угрозами. А потерпев неудачу, поставить все на радикальный сценарий. Операция "Тишина" - заговор, который благодаря работе спецслужб не удалось воплотить в жизнь. Как заговорщики планировали убить Президента и расправиться с тремя десятками топ-руководителей страны. Одним из вариантов старта госпереворота значился сакральный день 9 мая. Чтобы могло нас ждать в случае полной победы беломайдана? И почему битва за Беларусь еще не закончена? Сегодня о самом радикальном сценарии для Беларуси говорят эксперты в студии ток-шоу "Понятная политика. Плюс".
Итак, "Понятная политика. Плюс" в нашем эфире сразу после "Панорамы". За ток-шоу можно также следить в социальных сетях АТН и на сайте Белтелерадиокомпании. Смотрите качественный контент и не ведитесь на фейки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП