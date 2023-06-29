Как Беларусь ловит инвестиционную волну и сохраняет социальную справедливость - в "Простой экономике"

В 2022 году на 70 % увеличились инвестиции из дружественных нам стран. Несмотря на санкции Запада, Беларусь остается привлекательным государством для инвестиций.

Президент четко обозначил, как выбирать правильных инвесторов! Мы против эксплуатации наших граждан, мы - высокоразвитое общество, а не банановая республика. Нам нужны проекты с хорошим достатком для наших граждан.

Как Беларусь ловит инвестиционную волну и сохраняет социальную справедливость?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" прямо сейчас.

В мировой экономике идет постоянная борьба стран за инвесторов. Инвестиции обеспечивают экономический рост, дают новые рабочие места и технологии. Но при условии, что это правильные инвесторы, выгодные государству и народу.

22 июня Президент провел совещание с правительством по экономическим вопросам и инвестициям.

Глава государства четко обозначил, что сейчас наша страна выглядит привлекательной и конкурентной для инвесторов - стабильность, правовая защита, безопасность, талантливые, образованные и трудолюбивые кадры.

Но мы не банановая республика! К нам надо приходить как в нормальную, высокотехнологичную и высокоразвитую страну.

Нам не нужны иностранцы, которые будут высасывать ресурсы, все соки из народа, эксплуатировать наших работников за копейки, а основную прибыль выводить в виде дивидендов в недружественные страны.

Президент напомнил правительству важное правило: в основе любого инвестиционного проекта должна превалировать социальная ответственность - полноценная занятость для работников, достойные зарплаты, широкий соцпакет и, естественно, уплата налогов.

Одновременно нам не нужны старые технологии. Важно создавать конкурентные преимущества Беларуси для развития производств с высокой прибавочной стоимостью, так чтобы в единицу времени наши граждане зарабатывали как можно больше.

Такую модель бизнеса дают высокотехнологичные и инновационные производства. Вот они нам и нужны!





На совещании главе государства был представлен законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов. По сути, он приходит на смену Декрету № 10, который почти 15 лет служил правовой основой и был прорывным документом. Он позволил привлечь свыше $8 млрд инвестиций из 20 стран и реализовать более тысячи проектов.

Сейчас требуется корректировка для работы в современных условиях! Беларусь быстро перестраивается и ловит инвестиционную волну.

В 2022 году практически на 70 % приросли страны Ближнего и Дальнего Востока, то есть мы видим постепенный рост инвестирования со стороны дружественных стран.

За прошлый год, несмотря на санкции, прямые иностранные инвестиции на чистой основе выросли более чем на 15 %.

Наблюдается процессы реинвестирования - собственники не уходят с рынка, развивают здесь дальше свой бизнес и деньги остаются в Беларуси.

В первом квартале 2023-го темп роста инвестиций составил 101,3 % к аналогичному периоду прошедшего года.

Сейчас по поручению Президента в рамках инициативы "Один район - один проект" сформирован пул из 129 проектов с объемом инвестиций более Br1 млрд.

Одновременно прорабатывается внедрение нового механизма господдержки бизнеса в регионах - бюджетных трансфертов - государство будет компенсировать часть затрат после завершения проекта (для городов с населением свыше 80 тыс. - от 10 % суммы капитальных затрат; в аграрных регионах - до 35 % суммы капитальных затрат).

Это даст возможность вовлечь в высокодоходные экономические процессы трудовые ресурсы на местах, получить дополнительные налоги в бюджет регионов, снизить миграцию кадров в Минск и областные центры, сохранить полноценные семьи.

Но Президент четко обозначил, пока что у нас не такие высокие темпы экономического роста как запланировано. На год 103,8 %, а за пять месяцев мы показали только 100,9 %.