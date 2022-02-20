Как Беларусь обсуждала Основной закон и чем дополнили проект Конституции - разберем в рубрике "Контекст"

Основной закон Беларуси писали и обсуждали практически всей страной. Проект Конституции вынесли на всенародное обсуждение под занавес минувшего года. И три с половиной недели каждую новеллу разбирали по косточкам во всех регионах.



Копии в газетах, библиотеках, на интернет-порталах, плюс аудиоверсия. Максимальный доступ к проекту закона даже в самых отдаленных уголках. Аккумулировали все предложения, некоторые из них внесли в итоговую версию документа. Как страна обсуждала Основной закон и чем дополнили проект Конституции?



Вероника Бута в рубрике "Контекст".Большой общественный диалог. Не в каждой стране мира лично можно поучаствовать в написании Основного закона. Хотя зря! Это хороший опыт. Конституция принимается не на год, не на два. Она должна быть близка и понятна белорусам нескольких поколений. А потому ответственность за то, что внутри документа, за то, под чем мы подписываемся, еще выше.



Интерес у общества высокий. Только за время всенародного обсуждения (это неполный месяц) текст проекта Конституции на Национальном правовом портале посмотрели 227 тысяч раз (полторы тысячи из них на мове). Скачали на мобильный более 10 тысяч.





Искренний и честный диалог - это самая надежная гарантия от раскола в обществе и от недопонимания. Судя по активности, общий язык найден. Почти 17 с половиной тысяч встреч - охват около 700 тысяч человек. Плюс диалоговые площадки. Их более 3 тысяч, в работе которых приняли участие свыше 140 тысяч белорусов. Голос каждого, кто хотел высказаться, услышан. Таких, кстати, было почти 9 тысяч. Активно к обсуждению подключились общественные организации, политические партии, госорганы.



Небезразличными были трудовые коллективы. Свои предложения активно направляли работники заводов, музеев, коммунальных организаций, ученые, учителя, студенты, профсоюзы и ветераны.



Итак, если разобрать эти 9 тысяч идей по полочкам, получим 13 писем о том, что хотят сохранить все как есть. Перемены ни к чему! В 10 случаях предлагают вернуться к Конституции 1994-го. Чуть более 15 выступают за парламентскую республику. 27 - просто против всего. Что именно не устраивает, что хотят предложить? Эти вопросы остались, увы, без ответа. Благо, безразличных и неопределенных мало. Всего 0,3 % от всех полученных писем.



Абсолютное же большинство - 99 % - основные новеллы Конституции поддержали, плюс некоторые слегка подкорректировали.

