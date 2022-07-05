Как Беларусь относится к соседям - что думают люди

В топе информационной повестки сейчас и тема "Не однополярного мира". Ведь все, что сейчас происходит, это агрессивная, наглая, беспринципная попытка США удержать свою гегемонию. В ход идут любые методы и методички. И все это видят и обсуждают не только профессионально (журналисты, историки, политологи), но и на кухне.

Как будет вести себя наша страна с военной и просто человеческой точки зрения в этих условиях, накануне Дня Независимости обозначил Президент. Разложил все по полкам.

Что по этому поводу думают люди?Катерина Круталевич услышала обратную связь

Про "кухни" - это не преувеличение. Если спустится с политического олимпа и официальной позиции: "как Беларусь относится к соседям?" - вот оно! То, что приятно и легко обсуждать сегодня. Беларусь открыла границу для поляков литовцев и латышей. Шаг, который трудно, даже в условиях инфовойны хоть как-то критиковать нашим оппонентам. Пожалуйста, Беларусь открыта: как хотели дружеских отношений с соседями, так хотим до сих пор. Причем со стороны Минска - на всех уровнях.

Т. Янковский: Польшей управляют люди, которые действуют в интересах своих спонсоров

Беларусь, это независимая страна, а в Польше управляют люди, которых готовили в западных странах, Америка или Германия, и они действуют в интересах своих спонсоров, а не польского народа. На уровне отношения людей, вы плохого слова не услышите. У нас общая история, идентичность, никакой резни не было - с другими соседями у нас много проблем в истории. Томаш Янковский, политолог (Польша)

Каждый десятый житель Польши сегодня - украинец

Волынскую резню, и это не эпизод, а планомерные действия украинской повстанческой армии "вообще не давно" - в 1943 году, когда задача стояла конкретная - "очистить регион от поляков" - сейчас стараются не вспоминать. Потому что сегодня в Польше каждый десятый украинец. Как жить дальше? Не повод к переписыванию истории, но ее уже замалчивают, и это проблема для всей Европы. Это факт: украинцы уничтожали поляков исключительно по национальному признаку.

А. Лукашенко: Этот фашизм придет к ним в Европу

"Этот фашизм (не национализм, не нацизм, а фашизм) придет к ним, в Европу. Я знаю точно: подавляющее большинство этого в Европе не хотят", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что европейцы, как и американцы, привыкли все делать чужими руками. "Но потом, когда этот фашизм придет к ним, пусть из Украины, из других точек, им же придется жестоко, может быть, еще жестче, чем сегодня Россия борется с ним в Украине, бороться у себя дома, на своей земле. В той же Германии, Франции, Англии, Испании".

Эстония не запрещает парады ветеранов СС

Важно понимать, что это не про украинцев, как про народ. Это отсылка к боевикам "Азова", к последователям идейности Бандеры. Которых, если взять и, например, объединить с последователями ветеранов СС, может получиться смесь похожая на ядерное оружие. О котором, сейчас так беспокоятся в Европе. Там есть поддержка этих идей. Это у нас запрещена фашистская символика, а в Синимяэ, на северо-востоке Эстонии, каждый год собираются люди, которые входили в карательные фашистские батальоны. Возлагают венки к своим мемориалам, и это даже не пытаются скрыть.

И. Луканская: Хатынь, Тростенец, Красный берег - для некоторых европейцев несуществующие трагедии

И Бухенвальд, и Освенцим - несуществующие трагедии. Все-таки вот эта философская версия, что история развивается по спирали, она действительно верная, и сейчас пришел очень сложный период. Ирина Луканская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Не однополярное мнение, валюта, решения. Не только Вашингтон, доллар, и если захотим "война в Ираке, Сирии, демократия в Афганистане". Китай стал первой экономикой. Это там стоят все американские и европейские заводы. Индия, полтора миллиарда человек населения, тоже хочет быть услышанной. Появились новые игроки, об этом Президент говорил не раз, в том числе и в начале пандемии. Многое в мире обычному человеку кажется стечением обстоятельств или ошибками природы, "ну вот так сложилось". Хотя на самом деле - это управляется. Людьми с большими, не синоним "здоровыми", амбициями.

А. Лукашенко: Ядерные державы не поддерживают НАТО в Украине

Не смогли объединить весь мир. Посмотрите - Ближний Восток, Пакистан, Индия, Китай, ядерные державы, Африка, да и вся Азия. Спокойно. Честно скажем, кто-то выжидает, но не поддерживает то, что делают натовцы в Украине. Или же не поддерживают те действия, которые все больше и больше втягивают людей в эту войну, в результате которой уже меньше чем за 200 дней погибло, наверное, раз в десять больше, чем в Афганистане за 10 лет. Им нужны новые провокации, чтобы показать нас, белорусов и россиян, в страшном виде. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Градус информационной войны зависит от количества источников новостей

От новостей о "массовой мобилизации" до фейков в Буче - информационная война в новом мире не щадит эмоциональных. "Несколько источников новостей", просматривайте "несколько источников", если хотите действительно понимать повестку - об этом говорят сегодня из каждого утюга. Во многом это и восприятие фактов о спецоперации. Почему так долго? Кто виноват? И кто не хочет договариваться? Сколько еще нужно раундов, чтобы услышать друг друга? Несколько источников информации - и вам все будет ясно.

А. Лукашенко: Нынешнему руководству Украины не нужен мир

У них политика - у украинских политиков и президента - одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов из России и Беларуси. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Минск не раз выступал площадкой для мирного урегулирования конфликта в Донбассе

С дипломатической точки зрения официальный Минск просто, как в 1941-м, "стоит насмерть". Здесь начинались первые переговоры о мире в Донбассе, здесь усаживали за стол русских, украинцев, немцев, французов, поляков, здесь работала инициативная группа, здесь принимали беженцев, здесь проводили переговоры уже во время эскалации. Здесь, здесь и еще раз здесь. Ответ - санкции, на которые уже даже закрывали глаза, чтобы вывезти из Украины зерно, которого там не оказалось. Европейские политики, по мнению внутренних экспертов, настолько играют "по чужим правилам", что это плохо кончится.

Гердт: Решения Берлина убивают экономику Германии

Ни одно решение, которое было принято за последние 16 лет, и Ангела Меркель не исключение, не ведет к увеличению благосостояния своего народа, а фактически подчинено интересам другого государства. Как можно было ставить под сомнение "Северный поток", той стране, которая выросла на дешевых энергоносителях, когда вся экономика страны зависит от энергоносителей. У нас впервые за 30 лет появился дефицит внешнего торгового баланса, это значит, мы покупаем больше, чем мы продаем. Когда принималось решение отказаться от удобрений, что "положит" наш урожай. Это что, нужно иметь высшее экономическое образование, чтобы это просчитать? Правильно говорит ваш Президент, здесь просто не с кем разговаривать. Вальдемар Гердт, депутат бундестага 19-го созыва (Германия)

Европа не солидарна во многих санкционных вопросах

И тем не менее, говорить надо. В ЕС периодически всплывают отголоски скандалов, которые возникают публично: американский экономист Джеффри Сакс на круглом столе в Испании заявил, что вина за происходящее на Украине лежит на США и НАТО. Боррель недавно осаживал Литву в желании ее руководства блокировать Калининград. Официальному Вильнюсу оказалось мало санкции Китая, который парализовал их внешнюю торговлю после нападок о несоблюдении прав человека. В политическом мире уже тогда засомневались в адекватности нападения страны с чуть больше, чем двух с половиной миллионным населением на государство с полутора миллиардами жителей.

На политической арене сегодня мало независимых лидеров

Европа вошла в ту фазу своего развития, о которой хорошо в свое время писал Оскар Шпенглер - закат Европы. Поэтому да, на политической арене меняются лидеры, но у них нет того веса, которые были у Маргарет Тэтчер, политиков уровня Шарля де Голля, политиков, которые могли бы взять минимальную ответственность за свои поступки. Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Беларусь будет отвечать только в случае нарушения госграниц

Поэтому политика Беларуси в военном направлении очень понятная - ответ будет, если хотя бы на метр вы попытаетесь подвинуть границу. Это ключевой тезис президентских выступлений ни одного месяца. Для всего остального - страна открыта. Для торговли, бизнеса, партнерства, студентов, туристов, дипломатов. Пожалуйста.