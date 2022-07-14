ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как Беларусь поддерживает молодых специалистов на первом рабочем месте?

Гарантии, которые предоставляет государство молодым специалистам, в последующем позволяют повышать закрепляемость кадров на местах, заявили в Министерстве труда и соцзащиты населения. Одна из важнейших гарантий - трудоустройство на первое рабочее место, которое соответствует полученной специальности. Такой работник защищен в течение двух лет. В это время наниматель не имеет право уволить специалиста за несоответствие занимаемой должности или назначать испытательный срок. Еще одна гарантия от государства - предоставляемый отдых в течение 31 дня после получения диплома, а также денежная поддержка.

Когда он устраивается на работу, ему выплачивается денежная помощь в течение месяца в размере стипендии. Далее есть и еще важная гарантия - единовременная помощь. Здесь он должен обратиться с заявлением в связи с переездом.
Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Дополнительная поддержка от государства предусмотрена для молодых специалистов в сфере АПК, а также тех, кто направляется на работу на территорию радиоактивного загрязнения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все