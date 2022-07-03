Как Беларусь празднует День Независимости

К празднованию Дня Независимости присоединились все регионы страны: областные центры, города и села, ведь этот день важен для каждого белоруса. Мы знаем цену независимости. Более чем за 30 лет каждый приложил усилие, чтобы росли города, развивалась медицина, промышленность, экономика.

Не забыт и подвиг поколения победителей. Их жизни отданы за наше мирное небо. Сегодня у больших мемориалов и маленьких обелисков - живые цветы. Весь день звучат слова благодарности от молодого поколения, а еще обещание сберечь ту страну, которую строили все вместе. Самые яркие моменты праздника собрал Андрей Ястребов.

Легендарная цитадель - Брестская крепость. Место, знаковое для каждого белоруса. Здесь в июне сорок первого шли кровопролитные бои - сегодня сотни людей пришли поклониться подвигу героев. Несмотря на чудовищный удар врага, защитники не сдались. Их стойкость всегда будет символом мужества и примером настоящего патриотизма. Именно здесь сегодня и был дан старт торжествам в Бресте.

Мы свободная нация, мы фактически ни от кого экономически не зависим. У нас есть государственная граница, у нас есть белорусский народ. Вот, что для меня значит День Независимости! И то, что в этот день было покончено с фашизмом на территории Беларуси.

Лейтенанты Кижеватов, Наганов… Имена героев высечены на мраморных плитах некрополя. Один из самых эмоциональных моментов - минута молчания. Воины Брестского гарнизона припадают на колено и склоняют голову у могил защитников.





"Радостные эмоции! Радостные эмоции, что поколение, которое подарило нам этот мир, сегодня может видеть, что мы этот мир ценим, храним и транслируем. И главная эмоция - это уверенность в будущем! Когда мы видим события, происходящие в рамках Дня Независимости, мы в это будущее верим!"

Буйничское поле. Это место называют второй Брестской крепостью. В июле 41-го красноармейцы и жители Могилева 23 долгих дня сдерживали наступление немецкой армии. Ценой своей жизни. Именно здесь развеян прах легендарного писателя, фотокора Константина Симонова. Память героев почтили минутой молчания, у каплицы легли цветы.

Главный праздник нашей государственности, который именно обозначает Беларусь как суверенную, независимую державу.

Хочется сохранить единство нашего общества, хочется сохранить нашу землю, нашу страну для нашего будущего. И мы все для этого сделаем. Это особое событие - праздник всей страны.

Поблагодарить наших отцов, дедушек, бабушек, которые подарили нам мирное небо, чтобы мы жили в мирной стране и могли растить детей. С праздником, Беларусь!

Десятки концертов в режиме нон-стоп, интерактивные площадки для всей семьи, аттракционы и экскурсии по историческому центру города. Гродно сегодня - одна большая концертная площадка. А в честь защитников и в знак благодарности за мирное небо - цветы к памятнику воинам-освободителям.

Центральная площадь Ленина стала символом достижений независимой Беларуси. Здесь разместилась выставка продукции промышленных гигантов страны. Многотонные БелАЗы, спортивные грузовики, современная сельскохозяйственная техника. Экспозиция продолжает работать еще с Форума регионов Беларуси и России.

Мы склоняем низко головы перед подвигом наших предков, которые сохранили этот мир, и восторгаемся нынешними белорусами, которые поддерживают этот мир. Мы видим нашу страну, она развивается дальше, несмотря ни на что. Огромное спасибо всем белорусам, сохраняющим единство. Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Шествием по главной улице начались торжества в Гомеле. Колонна - 15 тысяч человек - остановилась у мемориального комплекса на площади Труда. В память о тех, кто подарил нашей стране независимость, - цветы и искренние слова благодарности.

"Мы чтим и помним наших дедов, которые были на войне, которые сделали все, чтобы Беларусь была такой, какая она есть сейчас - сильной, независимой и процветающей".

"Это самый важный, самый главный праздник. Это гордость страны, это счастье, это самый важный день".

Сотни патриотов пришли сегодня, чтобы возложить цветы к Вечному огню в Витебске. Живые цветы легли и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова. С его именем связаны героические события Великой Отечественной и послевоенной истории Беларуси.

В Городке предали земле останки уроженца района, погибшего под Ленинградом. Установить данные сумели по вкладышу медальона. Красноармеец Якимов Иван Константинович из деревни Лабынщина с 42-го года считался без вести пропавшим. Сегодня солдат вернулся с войны.

Поисковики подняли личные вещи воина. Ложка, монеты, пряжка от ремня и самый ценный предмет - сербская медаль времен Первой мировой - "Доброму стрелку". Предполагают, что это отцовская награда, которую Иван Якимов, уходя на фронт, взял с собой как талисман.