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Как Беларусь празднует День Независимости
К празднованию Дня Независимости присоединились все регионы страны: областные центры, города и села, ведь этот день важен для каждого белоруса. Мы знаем цену независимости. Более чем за 30 лет каждый приложил усилие, чтобы росли города, развивалась медицина, промышленность, экономика.
Не забыт и подвиг поколения победителей. Их жизни отданы за наше мирное небо. Сегодня у больших мемориалов и маленьких обелисков - живые цветы. Весь день звучат слова благодарности от молодого поколения, а еще обещание сберечь ту страну, которую строили все вместе. Самые яркие моменты праздника собрал Андрей Ястребов.
Легендарная цитадель - Брестская крепость. Место, знаковое для каждого белоруса. Здесь в июне сорок первого шли кровопролитные бои - сегодня сотни людей пришли поклониться подвигу героев. Несмотря на чудовищный удар врага, защитники не сдались. Их стойкость всегда будет символом мужества и примером настоящего патриотизма. Именно здесь сегодня и был дан старт торжествам в Бресте.
Мы свободная нация, мы фактически ни от кого экономически не зависим. У нас есть государственная граница, у нас есть белорусский народ. Вот, что для меня значит День Независимости! И то, что в этот день было покончено с фашизмом на территории Беларуси.
Лейтенанты Кижеватов, Наганов… Имена героев высечены на мраморных плитах некрополя. Один из самых эмоциональных моментов - минута молчания. Воины Брестского гарнизона припадают на колено и склоняют голову у могил защитников.
"Радостные эмоции! Радостные эмоции, что поколение, которое подарило нам этот мир, сегодня может видеть, что мы этот мир ценим, храним и транслируем. И главная эмоция - это уверенность в будущем! Когда мы видим события, происходящие в рамках Дня Независимости, мы в это будущее верим!"
Буйничское поле. Это место называют второй Брестской крепостью. В июле 41-го красноармейцы и жители Могилева 23 долгих дня сдерживали наступление немецкой армии. Ценой своей жизни. Именно здесь развеян прах легендарного писателя, фотокора Константина Симонова. Память героев почтили минутой молчания, у каплицы легли цветы.
Главный праздник нашей государственности, который именно обозначает Беларусь как суверенную, независимую державу.
Хочется сохранить единство нашего общества, хочется сохранить нашу землю, нашу страну для нашего будущего. И мы все для этого сделаем. Это особое событие - праздник всей страны.
Поблагодарить наших отцов, дедушек, бабушек, которые подарили нам мирное небо, чтобы мы жили в мирной стране и могли растить детей. С праздником, Беларусь!
Десятки концертов в режиме нон-стоп, интерактивные площадки для всей семьи, аттракционы и экскурсии по историческому центру города. Гродно сегодня - одна большая концертная площадка. А в честь защитников и в знак благодарности за мирное небо - цветы к памятнику воинам-освободителям.
Центральная площадь Ленина стала символом достижений независимой Беларуси. Здесь разместилась выставка продукции промышленных гигантов страны. Многотонные БелАЗы, спортивные грузовики, современная сельскохозяйственная техника. Экспозиция продолжает работать еще с Форума регионов Беларуси и России.
Мы склоняем низко головы перед подвигом наших предков, которые сохранили этот мир, и восторгаемся нынешними белорусами, которые поддерживают этот мир. Мы видим нашу страну, она развивается дальше, несмотря ни на что. Огромное спасибо всем белорусам, сохраняющим единство.
Шествием по главной улице начались торжества в Гомеле. Колонна - 15 тысяч человек - остановилась у мемориального комплекса на площади Труда. В память о тех, кто подарил нашей стране независимость, - цветы и искренние слова благодарности.
"Мы чтим и помним наших дедов, которые были на войне, которые сделали все, чтобы Беларусь была такой, какая она есть сейчас - сильной, независимой и процветающей".
"Это самый важный, самый главный праздник. Это гордость страны, это счастье, это самый важный день".
Сотни патриотов пришли сегодня, чтобы возложить цветы к Вечному огню в Витебске. Живые цветы легли и к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда Петра Машерова. С его именем связаны героические события Великой Отечественной и послевоенной истории Беларуси.
В Городке предали земле останки уроженца района, погибшего под Ленинградом. Установить данные сумели по вкладышу медальона. Красноармеец Якимов Иван Константинович из деревни Лабынщина с 42-го года считался без вести пропавшим. Сегодня солдат вернулся с войны.
Поисковики подняли личные вещи воина. Ложка, монеты, пряжка от ремня и самый ценный предмет - сербская медаль времен Первой мировой - "Доброму стрелку". Предполагают, что это отцовская награда, которую Иван Якимов, уходя на фронт, взял с собой как талисман.
И это далеко не все события, которым наполнен праздник. В храмах прозвучала всебелорусская молитва за нашу страну. В Городке чествовали 50-го малыша, рожденного в этом году в районе. В Ушачах открыли молодежную доску почета. Многочисленные концертные программы проходят прямо в эти минуты.
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