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Как Беларусь укрепляет рубежи, когда НАТО концентрирует кулак у ее границ

Старый Свет вместо того, чтобы свои кострыпротестов тушить, выставляет контингенты на учения НАТО. Альянс проводит в регионе крупнейшие маневры со времен холодной войны и концентрирует кулак в том числе и у границ Беларуси. Минск на милитаризацию Запада отвечает сдержанно. Можно даже сказать, вообще не отвечает, а учитывает обстановку и планомерно укрепляет рубежи. Подробнее о ситуации - в проекте "Диспозиция" (см. видео).

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