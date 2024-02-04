3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как Беларусь укрепляет рубежи, когда НАТО концентрирует кулак у ее границ
Старый Свет вместо того, чтобы свои кострыпротестов тушить, выставляет контингенты на учения НАТО. Альянс проводит в регионе крупнейшие маневры со времен холодной войны и концентрирует кулак в том числе и у границ Беларуси. Минск на милитаризацию Запада отвечает сдержанно. Можно даже сказать, вообще не отвечает, а учитывает обстановку и планомерно укрепляет рубежи. Подробнее о ситуации - в проекте "Диспозиция" (см. видео).
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов