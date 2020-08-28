Как Беларусь выходит из сложной политической спирали? Разбираются ведущие в "Клубе редакторов"

На перекрестке мнений и событий. Как Беларусь выходит из сложной политической спирали? Разбираются ведущие медиаэксперты страны.Чем грозит новый этап гибридного противостояния? Какие силы не жалеют средства на продвижение своих интересов на территории Беларуси? И как при этом выйти из ситуации своим умом и своими силами?

А также зачем польской политической элите телеграм-канал, работающий против Беларуси? Ответ на национальный запрос. И как не допустить раскола в обществе по всем признакам? Собираем мнения в "Клубе редакторов". Сразу после "Панорамы".



