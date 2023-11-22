Как Беларусь выстраивает международный оборонный щит - в рубрике "По форме"

Беларусь продолжает наблюдать за агрессивной политикой Польши. Формирование новых дивизий рядом с границей, закупка наступательного вооружения, наращивание личного состава и техники на наших рубежах. Можно уверенно сказать, что с каждым днем тональность западной соседки становится лишь враждебнее.

Сигналом к разрыву отношений стало завершение дипломатической миссии военного атташе Польши год назад.. Западная соседка решение приняла, можно сказать, в один день и без объяснения причин.

Тем временем Беларусь продолжает выстраивать крепкие международные отношения в военной сфере с десятками стран, в том числе - мировыми державами! О фактуре военной дипломатии в новом выпуске "По форме" расскажет Анна Чиж-Литаш.

Возможно, вы обратили внимание, как пестрят заголовки СМИ новостями об очередной иностранной делегации, посетившей Беларусь.

"В Минск прибыли атташе по вопросам обороны из 14 стран Африки".

"Делегация Сил обороны Зимбабве посещает Беларусь".

"Делегация из Ирана встретилась с главой белорусского военного ведомства".

Новые реалии - новые партнеры. Еще лет пятнадцать-двадцать назад у Беларуси с НАТО были выстроены партнерские отношения: и совместные соглашения, и сотрудничество в сфере науки и образования, участие в многонациональных операциях. Но при этом всегда присутствовал критерий недоверия и скрытного противостояния с западной стороны. За последние два года ряд военных атташе из Европы и США завершили дипмиссии в нашей стране. Сегодня диалог с Западом и Америкой прекращен, на другом конце провода тишина.

Наш главный партнер и союзник, как в делах военных, так и гражданских - это, конечно же, Российская Федерация. За последние годы уровень взаимодействия вырос в разы: постоянные совместные учения и тренировки, обучение белорусских военных на территории России, создание совместных военных баз, поставки нового вооружения, совместная система ПВО и, конечно же, региональная группировка войск Союзного государства.

ОДКБ и СНГ - организации, с которыми выстроены прочные связи в военной сфере. Здесь останавливаться детально не будем, так как работа этих структур в постоянном поле зрения общественности: заседания, совместные учения, обмен опытом. Здесь как в дружеском кругу. Главное - уделять внимание, погружаться в проблемы друг друга и… взращивать доверие.

При этом Беларусь открыта для новых отношений и инициирует диалог со всеми странами, чья военная доктрина и идеология государства совпадает с нашими взглядами. В этом плане миссия Синеокой откликается многим - многополярный мир построен на фундаменте уважения и дружбы. Как бы это пафосно ни прозвучало, но сегодня Беларусь можно назвать послом мира. Ежедневно из кабинета Президента, со всех трибун, за которыми стоят чиновники или военачальники, звучит призыв исключительно к миру и жизни.

Вернемся к международным отношениям. Китай, Индия, Иран. С этими странами Беларусь связывают не только теплые слова и рукопожатия, но и подписанные соглашения, договоры и планы на сотрудничество. Важный момент. Наша страна подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2024 году, а вышеперечисленные страны - ее члены. Об их отношении к нам судите сами - Китай распахивает двери белорусским делегациям. Яркий пример - недавний визит министра обороны Виктора Хренина в Поднебесную. Далее. Форпост Ближнего Востока - Иран. В июле 2023 года Минск и Тегеран подписали Меморандум о военном сотрудничестве и определили план взаимодействия на год. В октябре их делегация снова прибыла в Беларусь.

Прочные связи выстроены и с Египтом. Новый виток в международном диалоге развивается и с африканскими странами. Делегация из Зимбабве в начале ноября посетила нашу страну. Результат - подписи в соглашениях. Также недавно атташе по вопросам обороны из 14 стран Африки приезжали в Беларусь. Офицерам показали Военную академию и другие военные объекты. Их резюме - продолжать дальнейший тесный контакт с нашим государством, а также перспектива обучения молодых людей в нашем военном вузе. К слову, через армейскую альма-матер прошли пять тысяч иностранных курсантов. Сегодня офицерские погоны здесь получают молодые люди из Мьянмы, Узбекистана, Казахстана и других стран.