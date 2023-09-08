Как Беларусь выстраивает общество всеобщей зажиточности - в "Простой экономике"

При жесткой глобальной конкуренции развиваются только страны с хорошей продовольственной безопасностью. Президент понимает это и проводит совещание по модернизации свиноводческой отрасли. В это же время в соседней Польше идет масштабное уничтожение национальных производителей свинины. Беларусь на 2024 год планирует рост экономики и реальной заработной платы почти в 104 %, а Евросоюз все еще не может выбраться с кризиса.

Как белорусам удается строить общество всеобщей зажиточности, когда Запад против?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

В условиях ужесточения между странами глобальной экономической конкуренции уверенно чувствуют себя только те государства, которые могут обеспечить свое население продовольствием: мясом, молоком, зерновыми и иным исходными продуктами.

Наш Президент понимает эту сложную ситуацию в мире и проводит совещание по вопросам развития свиноводства и определяет необходимость модернизации отрасли.

Почти 70 % свиноводческих комплексов в Беларуси построены больше 20 лет назад.

Старые объекты уже не подходят, их нужно "снести и глубоко зарыть".

Почему?

Объемы выращивания свиней за два года снизились почти на 12 %, а поголовье сократилось более чем на 11 % или на 290 тысяч особей.

Параллельно падеж животных увеличился практически в каждом втором районе, а количество приплода сократилось на 8 %.

Как видим, если не модернизироваться, то…

В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе "шашлычок под коньячок". Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Обратите внимание: если Беларусь на государственном уровне заботится о своей будущей продовольственной безопасности и независимости, то в соседней Польше из-за необдуманной политики Евросоюза идет уничтожение свиноводческих предприятий.

Только за 2021 год прекратили производство более 31 тысячи таковых комплексов или свыше 30 % всех польских свиноводов.





На начало 2023 года разведением свиней в Польше занималось только 56 тысяч хозяйств. А в 2010 году их было 260 тысяч.

Такое резкое сокращение вызвано политикой Брюсселя по ужесточению санитарных норм, а также по введению санкций против России и удорожанием энергоресурсов.

А если просто, то крупные западные корпорации уничтожают своих польских конкурентов в лице частных хозяйств, а власти Варшавы не защищают своих национальных производителей, а в угоду транснационалам помогают с их ликвидацией.

Напомним, Беларусь в ответ на санкции Запада с 1 января 2022 года ввела эмбарго на ввоз свинины и молока из стран ЕС и США. Ранее, по данным на 2020 год, наша страна импортировала продовольственных товаров на сумму около 400 миллионов долларов.

Сейчас в отсутствие импортных конкурентов у нас есть все возможности для эффективной модернизации наших комплексов и обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта.