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Как Беларусь выстраивает общество всеобщей зажиточности - в "Простой экономике"
При жесткой глобальной конкуренции развиваются только страны с хорошей продовольственной безопасностью. Президент понимает это и проводит совещание по модернизации свиноводческой отрасли. В это же время в соседней Польше идет масштабное уничтожение национальных производителей свинины. Беларусь на 2024 год планирует рост экономики и реальной заработной платы почти в 104 %, а Евросоюз все еще не может выбраться с кризиса.
Как белорусам удается строить общество всеобщей зажиточности, когда Запад против?
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".
В условиях ужесточения между странами глобальной экономической конкуренции уверенно чувствуют себя только те государства, которые могут обеспечить свое население продовольствием: мясом, молоком, зерновыми и иным исходными продуктами.
Наш Президент понимает эту сложную ситуацию в мире и проводит совещание по вопросам развития свиноводства и определяет необходимость модернизации отрасли.
Почти 70 % свиноводческих комплексов в Беларуси построены больше 20 лет назад.
Старые объекты уже не подходят, их нужно "снести и глубоко зарыть".
Почему?
Объемы выращивания свиней за два года снизились почти на 12 %, а поголовье сократилось более чем на 11 % или на 290 тысяч особей.
Параллельно падеж животных увеличился практически в каждом втором районе, а количество приплода сократилось на 8 %.
Как видим, если не модернизироваться, то…
В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе "шашлычок под коньячок".
Обратите внимание: если Беларусь на государственном уровне заботится о своей будущей продовольственной безопасности и независимости, то в соседней Польше из-за необдуманной политики Евросоюза идет уничтожение свиноводческих предприятий.
Только за 2021 год прекратили производство более 31 тысячи таковых комплексов или свыше 30 % всех польских свиноводов.
На начало 2023 года разведением свиней в Польше занималось только 56 тысяч хозяйств. А в 2010 году их было 260 тысяч.
Такое резкое сокращение вызвано политикой Брюсселя по ужесточению санитарных норм, а также по введению санкций против России и удорожанием энергоресурсов.
А если просто, то крупные западные корпорации уничтожают своих польских конкурентов в лице частных хозяйств, а власти Варшавы не защищают своих национальных производителей, а в угоду транснационалам помогают с их ликвидацией.
Напомним, Беларусь в ответ на санкции Запада с 1 января 2022 года ввела эмбарго на ввоз свинины и молока из стран ЕС и США. Ранее, по данным на 2020 год, наша страна импортировала продовольственных товаров на сумму около 400 миллионов долларов.
Сейчас в отсутствие импортных конкурентов у нас есть все возможности для эффективной модернизации наших комплексов и обеспечения внутреннего рынка и наращивания экспорта.
Как видим, государство выстраивает общество всеобщей зажиточности. І грошы, i шашлычок у нас абавязкова будуць.
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