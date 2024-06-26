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"Мы такую помощь никогда не забудем!" - говорили они. Как "Белавиа" спасла американских дипломатов и военных, а позже получила санкции
Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в программе "Экономическая среда" рассказал, как реагировал на санкции в отношении авиакомпании.
По-человечески в самом начале это вызывало чувство досады и хотелось посмотреть в глаза тем официальным лицам, которые присылали СМС "Спасибо, "Белавиа", признался он.
"У нас очень много документов, благодарностей от премьер-министров, министров иностранных дел, дипломатов, посольств со всего мира", - сказал Игорь Чергинец. Он привел такой пример: во время кризиса в турецко-американских отношениях необходима была эвакуация дипломатов и военных из Турции в США. "В период пандемии уже была закрыта часть маршрутов, и очень тяжело было американцам выехать из Турции и вернуться на родину. "Белавиа" тысячи американских людей, дипломатов, военных вывезла из Турции в Минск. Из Минска мы летели с ними в Париж и Амстердам. И оттуда преимущественно авиакомпанией Deltaони улетали домой", - рассказал директор Национальной авиакомпании Беларуси.
Тогда замминистра иностранных дел Олег Кравченко, который курировал в МИД отношения с Америкой, буквально каждый день присылал эсэмэски, приходившие из Госдепа, из посольства со словами: "Спасибо, "Белавиа". Очень четкую фразу я запомнил: "Мы такую помощь никогда не забудем". Они "не забыли".
По словам Игоря Чергинца, первые европейские санкции были наложены на Беларусь за то, что Лукашенко и Путин согласились на восстановление воздушного сообщения между своими странами после ковида. Потом это сделали все государства. А на "Белавиа" за это наложены санкции. "Логики вообще никакой", - возмутился Игорь Чергинец.
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Он рассказал, как были приняты следующие санкции. Представитель Китая в ООН заявил, что санкции, наложенные на "Белавиа", незаконны. Синьхуа опубликовало это заявление, и генеральный директор "Белавиа" на своей страничке в "Фейсбуке" это переопубликовал. Вот за эту перепубликацию на "Белавиа" и были наложены следующие санкции.
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