"Мы такую помощь никогда не забудем!" - говорили они. Как "Белавиа" спасла американских дипломатов и военных, а позже получила санкции

Генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец в программе "Экономическая среда" рассказал, как реагировал на санкции в отношении авиакомпании.

По-человечески в самом начале это вызывало чувство досады и хотелось посмотреть в глаза тем официальным лицам, которые присылали СМС "Спасибо, "Белавиа", признался он.

"У нас очень много документов, благодарностей от премьер-министров, министров иностранных дел, дипломатов, посольств со всего мира", - сказал Игорь Чергинец. Он привел такой пример: во время кризиса в турецко-американских отношениях необходима была эвакуация дипломатов и военных из Турции в США. "В период пандемии уже была закрыта часть маршрутов, и очень тяжело было американцам выехать из Турции и вернуться на родину. "Белавиа" тысячи американских людей, дипломатов, военных вывезла из Турции в Минск. Из Минска мы летели с ними в Париж и Амстердам. И оттуда преимущественно авиакомпанией Deltaони улетали домой", - рассказал директор Национальной авиакомпании Беларуси.

Тогда замминистра иностранных дел Олег Кравченко, который курировал в МИД отношения с Америкой, буквально каждый день присылал эсэмэски, приходившие из Госдепа, из посольства со словами: "Спасибо, "Белавиа". Очень четкую фразу я запомнил: "Мы такую помощь никогда не забудем". Они "не забыли". Игорь Чергинец

По словам Игоря Чергинца, первые европейские санкции были наложены на Беларусь за то, что Лукашенко и Путин согласились на восстановление воздушного сообщения между своими странами после ковида. Потом это сделали все государства. А на "Белавиа" за это наложены санкции. "Логики вообще никакой", - возмутился Игорь Чергинец.

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