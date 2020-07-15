Как Белгазпромбанк превратился в финансовый перевалочный пункт между Востоком и остальным миром

какую незаконную деятельность, по данным следствия, осуществляли Виктор Бабарико и его подельники. Остается непонятным, как в этих махинациях замешан банк. Правоохранители уверены: инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов Бабарико, топ-менеджмента и, как оказалось, их российских акционеров. Мы покажем только незначительную часть эпизодов, которые стали известны по этому громкому уголовному делу.

Уже не первый год деятельностью Белгазпромбанка интересуются белорусские правоохранительные органы. Вскрываются новые серые схемы. Департамент финансовых расследований госконтроля пролил свет еще на несколько эпизодов. На этот раз они касаются отмывания российского капитала через Белгазпромбанк.Счет криминальных денег шел на миллиарды долларов.

Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси:

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Схема, которую использовали нечистые на руку финансисты, до поры до времени исправно работала под покровительством высоких банковских руководителей. С белорусской стороны это Бабарико, с российской - Агаджан Аванесов.

Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси:

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Так куда и как уходили деньги? Это был самый обыкновенный транзит через фирмы-однодневки. Каждый месяц их открывалось около сорока - все на подставные лица. Формально, на бумаге - банальная торговля. По факту - отмывание денег.

Вот так выглядела схема: принадлежащий Аванесову СтарБанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке. Поступившие денежные средства конвертировались в доллары и евро. Под предлогом оплаты различных товаров эти деньги выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных все тому же Аванесову. Часть отмытых денег возвращалась в Россию. Деньги также выводились на компанию, известную по "панамскому досье".

Мы решили проверить адреса, по которым в России были зарегистрированы фирмы-однодневки. ООО "Автохолл"- по документам занимается перевозками, а по указанному адресу находится местное отделение партии "Единая Россия", рядом - Сбербанк. Местные жители про "Автохолл"ничего не слышали.

Сотни подставных компаний использовались для прикрытия незаконной деятельности. Это подтверждает небезызвестный в Беларуси Анатолий Громович, ныне фигурант уголовного дела.

Анатолий Громович:

С именем Аванесова связана одна из самых резонансных афер в России. "Вкладчики штурмуют офисы СтарБанка", "Стало понятно, что денег не будет" - такими заголовками в марте 2016 пестрел рунет. В работе СтарБанка обнаружили денежные утечки с девятью нулями и отозвали лицензию. Так ловко обмануть десятки тысяч вкладчиков! Неслучайно Громович упомянул о связях в Центробанке России, которые позволяли Аванесову находиться вне зоны внимания регулятора.

Анатолий Громович:

У компетентных органов Европейского союза накопилось немало вопросов к Аванесову. По имеющимся данным, он сейчас скрывается в Подмосковье на Рублевке.

Схема вывода капитала

Еще одна схема вывода капитала за рубеж связана с обналичиванием банковских векселей. О ней несколько недель назад упоминал глава Комитета госконтроля. Уже тогда было ясно: процесс идет, и за подробностями дело не станет.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Белгазпромбанк опять посредник.

Расследование уголовного дела и сбор доказательств идут в тесном взаимодействии с иностранными партнерами. Установлено, что в махинациях векселями Аванесов использовал проверенные фирмы-однодневки. По поручению российского банкира расчетные счета подставных компаний открывал Улугбек Ахмедов. Себя он называл доверенным лицом Аванесова.

Допрос Улугбека Ахмедова следователем Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан:

Вопрос:

Кем работали?

Улугбек Ахмедов:

Директором компании… Нет, по доверенности работал.

Вопрос:

Управляющий?

Улугбек Ахмедов:

Да, доверенное лицо…

Перечисляет Ахмедов и те самые фирмы, которые ничем не занимались.

Вопрос:

Могли бы Вы уточнить вот эти виды деятельности, Улугбек Мукимович? Это указанные в документах или реально осуществляемые виды деятельности? Если же нет, то фактически, на самом деле, в чем заключалась деятельность этих организаций?

Улугбек Ахмедов:

"Металлторг", "Автохолл", "Метсервис". Контролирую эти фирмы, поступление денег и ухода с одной фирмы на другую. И информировать, поступили деньги или нет, уходили или нет.

Роль Белгазпромбанка в российских серых схемах

Вопрос:

В какой банк сдавали векселя?

Улугбек Ахмедов:

Белгазпромбанк.

Вопрос:

На хранение или как?

Улугбек Ахмедов:

На досрочное погашение, и на хранение тоже бывало. А дальше погашение, банковские сотрудники сами отвезли туда. Кто именно, не знаю. Я только привез векселя и сдал, и все.

Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси:

Артем Дунько, старший инспектор ДФР КГБ Беларуси:

По схеме с векселями через Белгазпромбанк было легализовано около 30 миллионов долларов незаконного дохода.

Вот еще одна цепочка, которая на этот раз ведет в Санкт-Петербург.

Александр Пракопенко, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:

Данная схема использовалась для отмывания незаконно полученных доходов.

Находясь в стадии банкротства и фактически отбиваясь от кредиторов, Стройгазконсалтинг выплачивает астрономические зарплаты своему директору Станиславу Аникееву.

Александр Пракопенко, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:

Сейчас Аникеев руководит другой компанией в системе Газпрома, которая чудесным образом расположена по тому же адресу, который раньше занимал Стройгазконсалтинг.

Российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки". Под одну из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:

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Для заключения договоров по займам Круглову даже не нужно было ездить в офис Белгазпромбанка в Минск. Бабарико лично направлял в Москву подчиненных.

В Белгазпромбанке о доходах Круглова знали, но это было в порядке вещей.

Кирилл Бадей, и. о. председателя правления Белгазпромбанка:

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Заняв кресло заместителя министра финансов, Круглов прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком. Сегодня в банке остается заем супруги российского чиновника.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:

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