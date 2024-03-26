Как белорусам реагировать на сообщения в Telegram с предложениями совершать теракты - рассказали в МВД

В Министерстве внутренних дел Беларусипредупредили, что не следует поддаваться на провокационные сообщения, приходящие в Telegram, и рассказали, как реагировать на подозрительные предложения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на милицейское ведомство.

"Через Telegram белорусам начали поступать сообщения с предложениями совершать теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания. В первую очередь такие тексты приходят молодым людям и школьникам", - рассказали в МВД.

О подобных фактах необходимо незамедлительно сообщить в милицию. В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку.

"Если такая рассылка все же пришла, следует зафиксировать переписку и идентификаторы, предоставить информацию правоохранителям, заблокировать аккаунт и пожаловаться на него за спам и терроризм", - уточнили порядок действий в силовом ведомстве.

МВД просит родителей побеседовать с детьми и объяснить опасность общения с незнакомцами в интернете и важность сохранения конфиденциальности личной информации. МВД рекомендует взрослым попросить детей при поступлении подобных сообщений немедленно рассказать им о произошедшем и заблокировать незнакомый номер.