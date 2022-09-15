Как белоруска спасает снесенные Западом монументы советским воинам

Я бы хотела обратиться к президентам Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Ко всем руководителям. Пожалуйста, если вы уже решили сносить памятники, то отдайте их нам. В Беларусь. И мы их сохраним. Думаю, что те, кто живет и помнит, кто завоевал для них Победу, они будут благодарны, что вы не уничтожили. А сохранили. Бесплатно никто не отдаст. Мы можем оплатить даже ваши затраты. Только не уничтожайте!

Наталья Ильницкая, предприниматель