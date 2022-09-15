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Как белоруска спасает снесенные Западом монументы советским воинам
Тем временем на Западе безостановочный камнепад исторических фактов. Соседи продолжают уничтожать памятники советским воинам. Так, каждому воеводству Польши официально выделено 55 тысяч долларов на ликвидацию монументов.
Неравнодушная бизнес-леди из Бреста - Наталья Ильницкая - предлагает польскому руководству иное решение вопроса. Выкупить обелиски и оплатить их доставку в Беларусь.
Так, за пять лет предпринимательница за личные деньги спасла от уничтожения 26 монументов. Каждый "воскрес" с помощью реставраторов и находится на "Аллее памяти" в деревне Мухавец. Импровизированный музей уже посетили 4 тысячи человек из 38 стран.
Я бы хотела обратиться к президентам Литвы, Польши, Латвии и Эстонии. Ко всем руководителям. Пожалуйста, если вы уже решили сносить памятники, то отдайте их нам. В Беларусь. И мы их сохраним. Думаю, что те, кто живет и помнит, кто завоевал для них Победу, они будут благодарны, что вы не уничтожили. А сохранили. Бесплатно никто не отдаст. Мы можем оплатить даже ваши затраты. Только не уничтожайте!
Почему украинка, которая жила в Литве, переехала навсегда в Брест? И согласны ли избиратели депутата Ильницкой выдвинуть Президента Лукашенко на присвоение звания Героя Беларуси? Полная версия интервью уже в YouTube-канале "Скажинемолчи".
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