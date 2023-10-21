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Как белорусская армия развивает средства связи - смотрите в "Диспозиции"
Свой профессиональный праздник отмечают специалисты связи. Сегодня это суперсовременный род войск.
За прием-передачу сведений отвечают высокоинтеллектуальные системы, которые способны обеспечить коммуникации в любых условиях. Как сохранить в "зоне доступа" все элементы армейского организма, рассказали в проекте "Диспозиция".
Зачастую неудачи в тех или иных операциях в ходе войн и конфликтов XX-XXI веков военные объясняют проблемами связи. Даже в фильмах этот момент часто обыгрывается. Это когда командиры от радистов постоянно требуют: давай связь, вызывай, вызывай, родимый. А связи то горы мешают, то расстояния, то пуля попала в радиостанцию. Финал один - поражение. Именно поэтому систему коммуникаций называют нервом армии.
От того, как работают аппаратные и станции приема-передачи информации, напрямую зависит качество управления, а значит, функционирование и эффективность всего военного организма. Как установить надежный контакт вне зависимости от расстояний и условий местности? Этот вопрос постоянно гонит кровь к головному мозгу в белорусской армии, где используется радио-, проводная, мобильная стандарта GSM спутниковая связь.
Мы создали гибкую, стойкую систему связи, которая способна при изменении обстановки принимать ту форму и выполнять те функции, которые задают нам определенные условия или факторы.
В Беларуси военная связь - это уже не просто сеть коммуникаций. Т.е. это не просто провода или радиоволны. Речь в наши дни о мощной информационной платформе, которая питает сведениями штабы, системы вооружения, комплексы средств автоматизации. А потому контур циркуляции сведений превращается в управленческую матрицу для всех родов войск и даже для всех силовых структур страны и союзников. На практике это означает, что в войска поступают комплексы, которые способны создавать каналы связи по вертикали и горизонтали, объединяя части и подразделения, выполняющие разнородные задачи в различных уголках страны и в разных регионах планеты.
Основа наших разработок сейчас - это автоматизация управления действиями подразделений в бою, чтобы связать в едином информационном пространстве как средства разведки, огневого поражения и непосредственно бойца, который выполняет поставленную задачу. Мы сейчас не говорим о теории, а говорим о внедрении инноваций в практику действий непосредственно войск.
Если у снаряда на поле боя главный оппонент броня, у бомбы - укрытие, то у связи - средства радиоэлектронной борьбы. На тренировках рода войск интеллектуальная начинка техники проверяется работой в режиме противодействия системам РЭБ неприятеля. Не только гарантированно услышать, но и увидеть абонента. Этому способствует один из самых многофункциональных комплексов армии - "Цитрус". Он способен в разы увеличить пульс в каналах коммуникаций. А коммуникации сегодня проводятся вплоть до отдельного бойца, который становится таким образом активным цифровым игроком на поле боя.
Сегодня практически ежедневно появляются новые разработки в сфере информационных технологий. Как говорят связисты, добиться одной тональности и частоты в этих условиях можно только за счет непрерывных занятий. Кстати, военные продумывают, и как обеспечить выход таких программ, как "Панорама" в особый период. Судя по всему, будем на связи.
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