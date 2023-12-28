Как белорусская армия укрепляла военный иммунитет в 2023-м и какие планы на 2024-й - в рубрике "По форме"

2023 год установил рекорд по количеству региональных войн. Около 190 военных конфликтов развернулись на всех континентах. Это максимальный показатель за последние 30 лет. В сравнении с прошлым годом количество жертв боевых действий увеличилось на 14 %, случаев насилия - на 28 %. По данным Международного комитета Красного Креста, на сегодняшний день в мире действует 459 вооруженных группировок. Под их контролем находится 195 млн человек. Беларусь в это число не входит. Уходящий год был мирным для нашей страны. Но чтобы сохранить его, государством и военными проделана колоссальная работа. Какая именно, в новом выпуске "По форме" расскажет Анна Чиж-Литаш.

2023-й для белорусской армии, пожалуй, стал наиболее насыщенным за последние годы. Ежедневная интенсивная боевая подготовка, тренировки, учения, как на территории Беларуси, так и за рубежом. Пополнение парка вооружения, военной техники и освоение ее личным составом. Укрепление военной мускулатуры Союзного государства, установление новых крепких связей на международной арене. Беларусь - определенно стала еще сильнее. Но самым главным достижением уходящего года можно точно назвать одно - сохранение мира на нашей земле.

Хочешь мира - готовься к войне. Как бы пугающе это ни звучало, это действительно так. Давайте отмотаем пленку на 365 дней назад и посмотрим, как Беларусь укрепляла иммунитет своей страны.

Декабрь 2022-го. В строй становится система ПВО С-400 и ракетный комплекс "Искандер". В 2023-й Вооруженные силы входят с новым мощнейшим вооружением. Зимняя сессия у военных проходит на полигонах за освоением новых образцов. А в январе войска ПВО пополняются еще одной партией зенитно-ракетных комплексов "ТОР-М2К". Небо над Синеокой под присмотром еще пары десятков "глаз".

Зима, несмотря на череду праздников, для военных проходит фактически без выходных. Уже в первых числах января стартует совместное летно-тактическое учение Вооруженных Сил Беларуси и России. Авиаторы выполняют ряд учебно-боевых задач, отрабатывают вопросы широкого спектра - ведение воздушной разведки, совместный патруль вдоль государственной границы, высадка десанта и много других. Наращивание региональной группировки войск продолжается по всем направлениям. Проходят совместные тренировки и механизированных, и ракетных подразделений. Обучение продолжается каждый день на протяжении всего года. Как следствие - граница на надежном замке, несмотря на постоянные провокации и нарушения со стороны как южных, так и западных соседей.





Зимой лидеры Беларуси и России принимают решение о создании центров совместной подготовки военных. В июле Беларусь ратифицирует соглашение. Работа по созданию общих армейских школ продолжается.

Весна. Март для Беларуси, да и для всей мировой общественности, стартовал с жарких новостей. Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Синеокой. Наша страна становится в ряд с мировыми державами, владеющими боеголовками.

Лето становится поистине горячим для военных. Июнь начинается с новостей о прибытии бойцов частной военной компании "Вагнер". Президент Беларуси Александр Лукашенко четко определяет цели и задачи группировки на белорусской земле - обучение личного состава. Бойцы "Вагнера" размещаются на всех полигонах страны. Теперь наши офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и днем, и ночью перенимают бесценный боевой опыт и знания.

Еще одно июньское событие всколыхнуло мировую общественность. В строй становится очередной комплекс "Искандер-М". Точное количество единиц этого вооружения не знаем даже мы, военкоры. Тайна.

Июль. Глава государства подписывает Указ о народном ополчении, тем самым в кратчайшие сроки, усиливая белорусскую армию еще на 150 тыс. человек. Мускулы продолжают расти… В августе летный парк Беларуси пополняется вертолетами Ми-35. Эскадрилья новейших российских вертушек сразу же заступает на боевое дежурство. И это только первая партия винтокрылых.

Осень. Сентябрь стартует с международных учений ОДКБ "Нерушимое братство". Военные делегации обмениваются опытом, проводят совместные тренировки, реализуют замысел учений. Несмотря на завершение учебного года в армии (а его итоги подводят в октябре), работа по вооружению на паузу не ставится. Усовершенствованный "Полонез-М" становится в строй. Завершается год поступлением в войска связи десятков новых образцов комбинированных радиостанций и спецаппаратных.

Невозможно не остановиться на международном сотрудничестве. Несмотря на санкции Запада и США, и затянувшуюся паузу в военной дипломатии, Беларусь продолжает развиваться в этом направлении. Десятки новых партнеров в военной сфере, в том числе и на других континентах. Китай. Индия, Египет, Иран, 14 африканских стран… Общие интересы в сфере обороны и военного сотрудничества теперь реализуются на Востоке и за линией экватора.