Как белорусская медицина и мы сами встречаем очередную вирусную волну - в ток-шоу "Понятная политика. Плюс" 16 октября на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Как белорусская медицина и мы сами встречаем очередную вирусную волну? Всё и все ли готовы к ней? Профессионалы от медицины доступным и понятным языком ответят на все вопросы в большом ток-шоу, которое важно увидеть каждому.

Как развивается эпидситуация в Беларуси? Почему нужны те или иные меры защиты - от простых масок до прививок? И, конечно, об ответственности людей, от которых сейчас зависит очень многое. Ток-шоу "Понятная политика. Плюс". 16 октября в 18:30 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".