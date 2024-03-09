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Как Белорусская теннисная федерация успешно сражается за свои права - подробности 10 марта в "Главном эфире"
Лицемерие международных спортивных структур вышло на новый виток, когда Белорусская теннисная федерация заставила значительно понервничать Арбитражный суд и главу международной ассоциации. В ответ на санкции профессиональная команда юристов указала на невежественное отстранение сборных Беларуси от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
Глава Белоруссклй теннисной федерации Сергей Рутенко на неделе собрал пресс-конференцию, на которой с юридической точки зрения указал на все позиции, в которых нашей стороне проиграли чиновники мировой теннисной верхушки.
Аналитический сюжет о юридической безалаберности в отстранении белорусских спортсменов на примере тенниса смотрите в воскресенье, 10 марта, в "Главном эфире" на "Беларусь 1".
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