Как Белорусская теннисная федерация успешно сражается за свои права - подробности 10 марта в "Главном эфире"

Лицемерие международных спортивных структур вышло на новый виток, когда Белорусская теннисная федерация заставила значительно понервничать Арбитражный суд и главу международной ассоциации. В ответ на санкции профессиональная команда юристов указала на невежественное отстранение сборных Беларуси от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Глава Белоруссклй теннисной федерации Сергей Рутенко на неделе собрал пресс-конференцию, на которой с юридической точки зрения указал на все позиции, в которых нашей стороне проиграли чиновники мировой теннисной верхушки.