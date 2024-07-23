Как белорусские бойцы отвоевывали свои же земли в 1944 году, смотрите в проекте АТН "Освобождение. День за днем"

"Освобождение. День за днем" - проект Агентства теленовостей. 23 июля 1944 года до Бреста советским войскам оставалось 6 км, но каждый метр белорусской земли для бойцов становился неприступной крепостью. Земля сотрясалась от снарядов круглосуточно. На подступах к Бресту практически в каждом населенном пункте вермахт создал мощнейшие укрепрайоны и перебросил дополнительные силы. За сутки части и соединения 1-го Белорусского фронта сломили оборону противника и освободили более 100 населенных пунктов (см. видео).