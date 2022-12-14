Как белорусские разведчики "нагнули" США

История белорусской контрразведки неразрывно связана с советскими органами государственной безопасности. Не все знают, что поначалу в созданной после октябрьских событий 1917 года ВЧК, несмотря на приоритетное значение контрразведывательной составляющей в деятельности специальной службы, у молодого советского государства не было такого контрразведывательного управления.

Однако сложная обстановка внутри страны и за ее пределами, а также переход от открытой вооруженной борьбы к скрытому противостоянию с противником, диктовали необходимость создания структуры, способной эффективно защищать страну от внутренних и внешних угроз. Таким подразделением и стала советская контрразведка.

Приказом председателя комитета государственной безопасности Беларуси № 144 от 13 июня 2008 года официальной датой образования Контрразведки КГБ РБ принято считать 8 мая 1922 года. В этом году подразделению исполнилось ровно 100 лет. И 105 лет - с момента образования органов госбезопасности.

Распад Советского Союза - трагедия цивилизационная и личная для большинства жителей новых республик. Молодые государства отламываются от системы, которая держала в равновесии всю планету, и начинается хаос. На улицах, в магазинах, домах, рабочих кабинетах, головах…

Я думаю, что мы стали жертвой самой настоящей оккупации. То есть Россия до прихода Путина, до начала его очень аккуратных, патриотических реформ, была просто в состоянии оккупации Западом. А Беларусь - нет. Беларусь была белорусской, а мы в эпоху Ельцина просто поклонились перед Западом, а Беларусь стояла и была укором для наших элит. Александр Дугин, философ, общественные деятель (Россия)

Новая жизнь поразила своим реализмом. Вещи первой необходимости - страшный дефицит, либеральные новшества - сплошной обман. Авторы реформ обещали, что за 10-тысячный ваучер можно будет купить две "волги", но к концу 1993 года бумажку меняли на две бутылки водки.

Топ профессий в это время - "челноки" и валютные проститутки. В торговлю бросилось старшее поколение: от пенсий практически ничего не осталось. Но самый дорогой товар в это время - информация. Как браконьеры в мутной воде появляются иностранные спецслужбы.

На внутренних дворах закрытых ведомств горели костры из документов. Так страны постсоветского пространства прощались с огромным и бесценным опытом - прошлым, без которого не может быть будущего. По улицам Минска в это время разгуливали американские спецслужбы. США делали все возможное для перевода Беларуси под свое влияние.

Запад принял решение максимально развалить, уничтожить Комитет государственной безопасности СССР. И после 1991 года такие процессы начались. Мы знаем, что в ряде стран, в той же России были раздроблены спецслужбы, где-то новые функции, новые наименования. Но в Беларуси этот процесс не зашел очень далеко и был остановлен, когда главой государства в 1994 году был избран Александр Григорьевич Лукашенко. И тогда были приняты судьбоносные решения для нашей белорусской спецслужбы. Виктор Верега, первый заместитель председателя КГБ Беларуси (2007-2013 годы), генерал-майор

В начале 1990-х во время официального визита в КГБ спецслужбы США хотели навязать Беларуси своего советника. Схема отлажена, так уже было сделано в соседних странах. Постепенно это должно было перерасти в полную смену состава белорусской спецслужбы, как, например, в Прибалтике, где западные кураторы освоили целые этажи закрытых ведомств.

В целях конспирации на переговорах американцы применяли свой сленг и язык. Полагая, что их никто не понимает, гости проговорились. Но среди белорусских чикистов были те, кто проходил стажировку в Оксфорде.

По итогам переговоров американская делегация не могла скрыть удивление. То, что с легкостью провернули в Прибалтике, здесь не работает.

Они были шокированы подобным ответом. Они поняли, что где-то в чем-то произошел какой-то просчет разведслужб Америки в целом по Беларуси. Они думали так же легко справиться, как со всеми, провести, как в других странах, цветные революции, и добиться своей стратегической цели. А тут споткнулись, не получается. Вы бы видели выражение их лиц, когда они смотрели друг на друга. Они поняли, что с нами продолжать подобные беседы категорически безрезультативно. Геннадий Наркевич, заместитель председателя КГБ Беларуси (1996-2000 годы), генерал-майор

Офицеры, работавшие еще при СССР, остались в КГБ Беларуси. Эти люди и стали стержнем для молодой белорусской спецслужбы. И сегодня наша контрразведка одна из самых эффективных.

Комитет госбезопасности к своему 105-летию приоткрывает завесу тайны по делам, которые еще никогда не видела широкая общественность. Подробности ЗДЕСЬ.