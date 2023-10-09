Как белорусы будут отдыхать и работать в ноябре

В ноябре белорусов ожидают длинные выходные. В постановлении о переносе рабочих дней, подписанном премьер-министром Беларуси Романом Головченко, выходными указаны 4, 5, 6 и 7 ноября, пишет агентство "Минск-Новости".

Однако, согласно документу, суббота, 11 ноября, будет рабочей, поскольку в этот день белорусам необходимо будет отработать за 6-е число.