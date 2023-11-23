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Как белорусы будут отдыхать в 2024 году? Утверждены переносы рабочих дней

Правительство определило, как будем отдыхать и работать в следующем году. Спойлер: целых два раза уйдем на большие выходные.

Итак, очень много праздников ждет нас в мае. Первого числа, в среду, отметим День труда. День Победы выпадает на четверг. А дальше - большие выходные в связи с Радуницей, которая приходится на 14 мая. Правда, за понедельник, 13-го, придется отработать в субботу, 18 числа.

И такие же большие четырехдневные выходные ждут нас в ноябре. В четверг, седьмого числа, отметим День Октябрьской революции. А вместо пятницы, восьмого, будем трудиться в субботу, 16 ноября.

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