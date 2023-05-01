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Как белорусы под угрозой расстрела помогали друг другу в немецком рабстве
В 1943 году трудоспособное население СССР насильно угоняли в рабство в Германию. Местами каторжного труда для угнанных белорусов становились крупные предприятия - такиекак "Люфтганза", "Телефункен", "Бенц", "Юнкер" и другие, работавшие на военную машину рейха.
Моя мать со своей семьей работала на фабрике Меренца. Это было крупное предприятие, где занимались пошивом одежды для немецких военных. Расположено оно было в городе Мюнстере.Швей очень сильно наказывали, если ломалась иголка. И мать по характеру была трудолюбивой. Надзиратель-немец заметил, что она очень старательная, в кармашек положил ей 4 иголки и сказал: "Если ты кому-то покажешь или расскажешь…" Мать одну иголку отдала своей подруге, когда та сломала иглу. Посмотрела, что она плачет, и потом переживала: хоть бы она не проговорилась, потому что за это был расстрел.
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