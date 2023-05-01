Как белорусы под угрозой расстрела помогали друг другу в немецком рабстве

Моя мать со своей семьей работала на фабрике Меренца. Это было крупное предприятие, где занимались пошивом одежды для немецких военных. Расположено оно было в городе Мюнстере.Швей очень сильно наказывали, если ломалась иголка. И мать по характеру была трудолюбивой. Надзиратель-немец заметил, что она очень старательная, в кармашек положил ей 4 иголки и сказал: "Если ты кому-то покажешь или расскажешь…" Мать одну иголку отдала своей подруге, когда та сломала иглу. Посмотрела, что она плачет, и потом переживала: хоть бы она не проговорилась, потому что за это был расстрел.

АлександрТюхай, заведующий отделом Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов